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快訊／蔣萬安小內閣改組！環保局長請辭獲准　國民黨的她成最年輕首長

▲台北市長蔣萬安視察大安站微笑單車租借狀況。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安進行「小內閣」人事改組，改組前夕發生新北深坑大火事件，雙北市長動作慢半拍飽受民怨，進而使台北市環保局長吳盛忠不等被拔官，主動請辭；台北市政府29日對外宣布，蔣萬安已准辭，另也進行一小波人事異動，包括即將成立的青年局由市政顧問、發言人殷瑋兼任，吳盛忠請辭後的環保局長職務，則由原本的客委會主委徐世勳接任，其客委會主委職務，則給33歲的國民黨副發言人周羿希出任，成為蔣市府小內閣最年輕的局處首長。

台北市政府今（29）日下午表示，環保局長吳盛忠請辭獲准，原客家事務委員會主委徐世勳接任環保局長；客委會主委一職，則由33歲的國民黨副發言人周羿希出任。另外，今（113）年即將成立的青年局，首任局長預計將由市府顧問殷瑋出任，併仍兼發言人；28歲的現任副發言人蔡畹鎣，預計也將在青年局成立之後轉任青年局專門委員。

▲台北市環保局長吳盛忠陪同市長蔣萬安視察大同區登革熱噴消作業。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市環保局長吳盛忠。（資料圖／記者林敬旻攝）

台北市政府指出，蔣萬安上任一年2個月，市府團隊逐步脫離磨合期，進入加速運轉期，這一波小內閣改組，用人不分黨派，持續年輕化，期許以「年輕」、「衝勁」為基底，穩中求進，發揮出「創新」、「多元」等團隊特色。

北市府提及，感謝吳盛忠的專業與付出，如今已完成階段性任務，在綜合考量之下，蔣萬安准辭。環保局長一職，由徐世勳擔任。徐世勳是交通大學管理科學所博士候選人，紐約州立大學水牛城分校分子遺傳碩士，台灣大學植物病蟲害學系學士。

▲▼台北市環保局長徐世勳。（圖／台北市政府提供）

▲新任台北市環保局長徐世勳。（圖／台北市政府提供）

北市府說，徐世勳在市府歷練多年，並曾任議員，熟悉市府運作、嫻熟於府會關係及地方事務。在客委會任內，徐將聯合國SDGs「2030永續發展目標」引入客家義民嘉年華及產業市集，除了將客家與國際環境永續發展議題接軌外，也積極與許多推動環保議題的組織合作；任台北市議員期間，也長期關注警政衛生環保相關議題，對環保局業務熟悉，市府將借重他的專業以及溝通管理長才，進一步與時代脈動同步，推動環境保護業務。

而徐世勳擔任環保局長後，客委會主委一職，將由周羿希接任。周羿希33歲，將成為蔣市府小內閣最年輕的局處首長，為客委會注入年輕創意；周羿希是雙北長大的桃園新屋客家人，畢業於政治大學政治系，歷任總統府諮議、立委陳以信國會辦公室副主任、張善政競選辦公室發言人與國民黨副發言人。

▲▼台北市客委會主委周羿希。（圖／台北市政府提供）

▲台北市客委會主委周羿希。（圖／台北市政府提供）

此外，今年即將成立的台北市青年局，局長將由市府顧問殷瑋出任，仍兼發言人；現任副發言人蔡畹鎣則會在青年局成立之後，轉任青年局專門委員。

殷瑋是澳洲蒙納士大學法律博士、墨爾本大學人權法碩士、英國威爾斯大學國際政治碩士、台灣大學政治系學士，曾任總統府發言人，在國安會任職，也擔任過國民黨青年團執行長等職，並歷任澳洲公部門媒體與溝通協調官、私人企業公共事務及法務部門負責人等職務，經歷不僅遍及公私部門，也及於國內國外。殷瑋現任市府顧問兼發言人，也在蔣萬安擔任主委的青年事務委員會擔任副主委，熟悉市府業務及青年職涯及公共參與等事務。

預計出任青年局專門委員的蔡畹鎣今年28歲，現任北市府副發言人，畢業於世新大學口語傳播學系。過去曾在新北市府負責新媒體事務，並曾任新北市政府副發言人，熟悉媒體事務、新聞論述、專案行銷及青年世代議題，將在政策中帶入年輕思維，為協助臺北市青年實現自我而努力。

▼台北市政府發言人殷瑋（右）將兼任青年局長。（資料圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市長蔣萬安市政總質詢,前排右為台北市政府發言人殷瑋,後排中為副市長林奕華。（圖／記者李毓康攝）

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