悠遊卡公司擬推「專用貼紙」　許淑華轟：蔣萬安還要停擺10年？

▲悠遊卡公司擬研發「貼紙悠遊卡計畫」，許淑華痛批蔣萬安「還要停擺10年嗎？」（圖／翻攝自Facebook／許淑華）



記者詹宜庭／台北報導

針對悠遊卡公司日前宣布要開發手機專用的貼紙悠遊卡，民進黨台北市議員許淑華質疑，2013年悠遊卡公司曾推出iPhone4專用「悠遊手機貼」，轉眼間10年過去了，竟然還看到相似的「貼紙悠遊卡」研發計畫，痛批台北市長蔣萬安「悠遊卡公司已在柯文哲任內原地踏步8年，難道現在還要繼續停擺下去嗎？」

使用悠遊卡搭乘大眾運輸已是不少人的生活習慣，但截至目前，民眾仍無法透過iPhone使用悠遊卡感應通過捷運閘門。對此，悠遊卡公司近期擬推「專用貼紙」計畫，研發出小型貼紙悠遊卡，可直接貼在手機背面，消費者可持手機刷卡，無論交通、消費皆可使用，目前預計3月進入第二階段測試，可望於年中推出。

針對該計畫，許淑華指出，2013年悠遊卡公司推出iPhone4專用「悠遊手機貼」，但轉眼間10年過去了，竟然還看到相似的「貼紙悠遊卡」研發計畫。對此，她質疑，現在許多手機殼與安卓手機都已集成悠遊卡功能，悠遊卡公司在2024年研發這種產品的必要性為何？悠遊卡公司在2023年報告中提到，更新機台設備恐需10年時間，但高雄捷運、桃園捷運的設備皆已更新，甚至是台北捷運的設備也即將完成更新。

許淑華說，北捷未來將可以支援QR Code、信用卡、手機信用卡，但就是不支援手機悠遊卡，因為現在就卡在悠遊卡公司，質疑「北捷都可以進行系統更新修改，就你悠遊卡公司不行？」呼籲蔣萬安不要推卸責任給Apple公司，因為Apple公司不僅曾與健保署推動數位健保卡，也與台灣民營銀行推動Tap To Pay的手機收款。

許淑華痛批，現在iPhone都出到第15代了，悠遊卡公司還在研發「貼紙悠遊卡」？悠遊卡公司已在柯文哲任內原地踏步8年，難道現在還要在蔣萬安任內繼續停擺下去嗎？