恢復YouBike前30分鐘免費上班首日　蔣萬安坦言：有些站借不太到車

▲蔣萬安於YouBike恢復前30分鐘免費政策上路的第一個上班日，到市府附近周遭觀察租借情形，發現確實有部分地方借不太到車。（圖／翻攝自Instagram／蔣萬安）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安於競選期間拋出「恢復YouBike 前30分鐘免費」政策，但由於此為前台北市長柯文哲任內，時常發生無車可借狀況，進而變成收費5元政策，因此當蔣萬安宣布2月28日起恢復免費，諸多市民擔心又會無車可借。蔣萬安29日於恢復免費政策的首個上班日，到台北市政府周遭觀察租借情形，坦言確實有些站點借不太到車。

蔣萬安27日上午召開「騎YouBike前30分鐘免費」記者會，宣布2月28日起恢復YouBike前30分鐘免費政策，並承諾做好相關規劃與配套，擴增規模跟量能，包括今年車輛增加6000輛，也會分月逐步增加車與擴增站點，並持續監控各站點佈車狀況、租借情形。

而YouBike恢復30分鐘免費政策上路的首日，由於適逢二二八和平紀念日國定假日，因此蔣萬安28日也說，無車可借的狀況比平時少，29日遇上第一個上班日才是真正的考驗，「我們會戰戰兢兢，要求交通局相關人員上緊發條。」

到了29日，蔣萬安則於社群平台IG發出自己視察幾個YouBike站點的狀況，並發現象山站幾乎已經沒有車，而松仁路121巷車多、不容易還車，至於信義廣場大站的租借率雖然高，不過仍有車可借。

蔣萬安表示，今早上班路上經過幾個YouBike站，自己特別停下來看一下借車的狀況，「有些站點借不太到車，我也馬上告訴交通局，加速整體調度；接下來我們一定要依據借車狀況，以市民的感受為核心考量，進行適度調配！」