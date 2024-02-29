　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

恢復YouBike前30分鐘免費上班首日　蔣萬安坦言：有些站借不太到車

▲▼蔣萬安於YouBike恢復前30分鐘免費政策上路的第一個上班日，到市府附近周遭觀察租借情形，發現確實有部分地方借不太到車。（圖／翻攝自Instagram／蔣萬安）

▲蔣萬安於YouBike恢復前30分鐘免費政策上路的第一個上班日，到市府附近周遭觀察租借情形，發現確實有部分地方借不太到車。（圖／翻攝自Instagram／蔣萬安）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安於競選期間拋出「恢復YouBike 前30分鐘免費」政策，但由於此為前台北市長柯文哲任內，時常發生無車可借狀況，進而變成收費5元政策，因此當蔣萬安宣布2月28日起恢復免費，諸多市民擔心又會無車可借。蔣萬安29日於恢復免費政策的首個上班日，到台北市政府周遭觀察租借情形，坦言確實有些站點借不太到車。

蔣萬安27日上午召開「騎YouBike前30分鐘免費」記者會，宣布2月28日起恢復YouBike前30分鐘免費政策，並承諾做好相關規劃與配套，擴增規模跟量能，包括今年車輛增加6000輛，也會分月逐步增加車與擴增站點，並持續監控各站點佈車狀況、租借情形。

而YouBike恢復30分鐘免費政策上路的首日，由於適逢二二八和平紀念日國定假日，因此蔣萬安28日也說，無車可借的狀況比平時少，29日遇上第一個上班日才是真正的考驗，「我們會戰戰兢兢，要求交通局相關人員上緊發條。」

到了29日，蔣萬安則於社群平台IG發出自己視察幾個YouBike站點的狀況，並發現象山站幾乎已經沒有車，而松仁路121巷車多、不容易還車，至於信義廣場大站的租借率雖然高，不過仍有車可借。

蔣萬安表示，今早上班路上經過幾個YouBike站，自己特別停下來看一下借車的狀況，「有些站點借不太到車，我也馬上告訴交通局，加速整體調度；接下來我們一定要依據借車狀況，以市民的感受為核心考量，進行適度調配！」

▲▼蔣萬安於YouBike恢復前30分鐘免費政策上路的第一個上班日，到市府附近周遭觀察租借情形，發現確實有部分地方借不太到車。（圖／翻攝自Instagram／蔣萬安）

▲▼蔣萬安於YouBike恢復前30分鐘免費政策上路的第一個上班日，到市府附近周遭觀察租借情形，發現確實有部分地方借不太到車。（圖／翻攝自Instagram／蔣萬安）

ET快訊
快訊／13:26地牛翻身！　初判震度4級以上
學校旁邊也沒在讓！　台中10歲女童走斑馬線被撞飛
連上5天累爆「昨天放假很有感」　網敲碗：固定放星期三
22歲妹子可樂當水喝！一張口「恐怖黑洞」　牙齒一碰全掉光
快訊／小姊妹遭撞飛第8天！　姊姊器官功能恢復近八成
獨／交往一年掰了！《戲說》女星證實分手陳子玄前夫
3月沒國定假日崩潰！　網曝：這「2個月」更慘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

超過20年沒修法！行政院修《電子簽章法》　電子簽章等同實體簽章

三班護病比新制明上路　國民黨：護理獎金不應同工不同酬

快訊／國民黨副主席夏立言訪陸團　今晚會國台辦主任宋濤

藍白召委合作峰迴路轉！藍委坦言「壓力大」　黨團內部會議氣氛曝光

出國旅遊注意！　領務局「旅外安全指南APP」換新版了

恢復YouBike前30分鐘免費上班首日　蔣萬安坦言：有些站借不太到車

快訊／劉建國召委選舉烏龍「投自己」　綠黨團：會有停權規範

監院指社宅「看得到住不到」　行政院：20萬戶目標今年底達標

推動產學合作　教育部：每年核定超過1千個外加招生名額

陸船翻覆傳要「書面道歉」？　海巡署否認：沒有規劃

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

黃嘉千控訴被家暴：以為是我的錯！　曝從沒阻止夏克立「跟家人見面」

拆台幻術師大仙遭灌爆！　扶輪社決議 「2社員退出」

過年美髮店太忙無法休息　老闆幫員工餵食＋小便XD

三重傾斜大樓注水「扶正」！屋主當建商蓋「起家厝」：負責到底

0自備購屋再進化！　「台積電工程師限定」高雄新案直球對決

超過20年沒修法！行政院修《電子簽章法》　電子簽章等同實體簽章

三班護病比新制明上路　國民黨：護理獎金不應同工不同酬

快訊／國民黨副主席夏立言訪陸團　今晚會國台辦主任宋濤

藍白召委合作峰迴路轉！藍委坦言「壓力大」　黨團內部會議氣氛曝光

出國旅遊注意！　領務局「旅外安全指南APP」換新版了

恢復YouBike前30分鐘免費上班首日　蔣萬安坦言：有些站借不太到車

快訊／劉建國召委選舉烏龍「投自己」　綠黨團：會有停權規範

監院指社宅「看得到住不到」　行政院：20萬戶目標今年底達標

推動產學合作　教育部：每年核定超過1千個外加招生名額

陸船翻覆傳要「書面道歉」？　海巡署否認：沒有規劃

快訊／13:26嘉南附近有感地震　初判震度4級以上

陸配被控收對岸金援搞統戰　法官認定「個人想法」判無罪

茂迪參展日本能源周　總座：客戶想「去中」、日營收貢獻有望達5成

陸半導體股集體大漲　中芯國際一度漲逾8%

傳華裔病毒專家對中國洩密　遭加拿大實驗室解雇

幼年紅斑性狼瘡治療新發現！台大研究「用藥時間點提前」降死亡風險

醫院前車禍！轎車左轉與機車相撞　19歲女騎士重摔左腳骨折

學校旁邊也沒在讓！10歲女童上學走斑馬線　慘遭撞飛畫面曝

許光漢拍攝現場化身導遊！清原果耶逛台南全美戲院

豪門太不好當！邵雨薇一秒變芭比　嗆尪：我就是我請記得

政治熱門新聞

快訊／劉建國召委選舉蓋錯票「投自己」　面色鐵青「我昏去了」

快訊／藍白沒有禮讓只有合！　召委選舉結果出爐「藍綠各一席」

蔡正元酸爆國際橋牌社！釣出導演神回擊

快訊／黃國昌：白支持藍召委人選

快訊／國民黨不禮讓了！　傅崐萁：8委員會支持藍營召委人選

快訊／劉建國召委選舉烏龍「投自己」　綠黨團：會有停權規範

不解放寬陸配入籍如何衝擊健保　黃暐瀚這次挺柯文哲：我們都是台灣人

立法院召委選舉今登場　侯選人名單總整理

禮讓白營召委能成？吳子嘉搖頭曝1關鍵

「拿下新北市就拿到2028地位」　吳子嘉：賴清德絕不讓蘇巧慧選

分析／為「實質過半」禮讓白召委　國民黨尚須說服選民接受現實

幕後／白「優先法案為主」未爭召委　卻捲入藍內鬥

國民黨團選召委前甲動！　傅崐萁再喊話：國會過半才有實質決定權

快訊／感謝藍營善意！黃國昌與傅崐萁通話

更多熱門

相關新聞

罵對方女友是破麻　他慘遭過肩摔躺地

罵對方女友是破麻　他慘遭過肩摔躺地

29日凌晨05時許，北市信義區松仁路某廣場前發生一起打架衝突事件，肇因兩名於夜店飲酒而認識的陳男與孫男、雙方相談甚歡相約一起吃早餐，但兩人邊走邊聊天時，酒醉的孫男居然出言批評陳男女友是「破麻」；陳男不滿憤而出手摔倒對方，孫男受傷報警，警方到場依觸犯刑法傷害罪嫌現行犯將孫男逮捕歸案。

「不要延續仇恨」　228受難家屬：讓子孫珍惜得來不易的民主自由

「不要延續仇恨」　228受難家屬：讓子孫珍惜得來不易的民主自由

86歲受難家屬參與228追思會被擋　警方堅持「獲邀才可入內」

86歲受難家屬參與228追思會被擋　警方堅持「獲邀才可入內」

228受難者家屬　連兩年拒與蔣萬安同台

228受難者家屬　連兩年拒與蔣萬安同台

環保局長自行請辭　蔣萬安這樣說

環保局長自行請辭　蔣萬安這樣說

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安YouBike

讀者迴響

熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

台灣女網紅震撼進軍日本AV！官網被灌爆

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

樓上每天沖廁所上百次　妹子一看鄰居家傻了

台AV女優田井虹「超狂背景起底」

全球最佳醫院排行　台灣「這間」擠下台大

霍建華現身機場「要拍現在拍，別跟著我」

長榮航空機票「下殺75折起」　來回票最低2088元

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

「台灣坊主」現蹤！入夜雨最大　連2天跌破10℃

產檢胎兒手指異常！她堅持要生結局反轉

即／拆台幻術師　扶輪社：2社員退出

搶票啦！IU首攻小巨蛋「5種票價、搶票日出爐」　主辦：全場實名制

《黑暗榮耀》變態老師新婚1年GG　公司尷尬認：離婚了

溫度大怒神！強冷空氣凍3天「跌破10度」　雨區「全台中獎」時間曝

更多

最夯影音

更多
魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏
剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面