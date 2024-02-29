連這都有！「長得像調酒emoji」正解曝　全場傻：還以為菸灰缸

▲原PO好奇圈起的emoji是什麼。（圖／翻攝字Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

emoji類別超多，多數人最常用「笑臉與人物」裡的各種表情符號，但仔細翻找，會發現很多有趣的圖。一位女網友貼出截圖，圈出一個看起來很像調酒的圖案，「好奇這個符號是什麼？」就有人直呼，「我還一直以為是帶花紋的玻璃煙灰缸！」「明明就是發霉的紅酒」，正確答案則令一票人傻了。

女網友在Threads貼出截圖，「好奇這個符號是什麼？」只見她圈出一個圖案，並在留言處表示，她以為是調酒或感冒糖漿。但查看圖案前後，大多是和醫療有關的圖示，包括膠囊、針筒、血滴、核酸雙螺旋、病毒、試管等等，應該是同類型的emoji，與調酒無關。

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貼文下則有人曝光正解，「培養皿，養細菌的」、「細菌培養皿」、「有培養基的培養皿。」實際查找，該emoji的類別是「物品（科學）」，正是「培養皿」的圖案。

其他人看到答案後紛紛傻了，「我下意識覺得應該是什麼花盆啥的」、「看起來像愛情裡的毒藥」、「還以為是菸灰缸」、「放大看，我以為是發霉的酒」、「我還一直以為是帶花紋的玻璃菸灰缸！」「為什麼這看起來超像孟婆湯？」還有過來人直呼，「做這個超臭」、「警示大家不要讀生科。」