年輕人夯辦「寶寶性別趴」！　一票搖頭：旁觀者真不懂

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在有不少年輕爸媽會辦「性別趴」，不過，有部落客納悶，「除了爸爸媽媽之外，其他人真的對寶寶性別很期待又很好奇嗎？」就有人有感，「個人覺得辦性別趴蠻尷尬的，揭曉性別後…歡呼完會瞬間轉冷」，也有人表示「參加過朋友的性別趴，主要就是去吃吃喝喝跟朋友聚會啦！」話題引發熱論。

美食部落客「飛天璇」在Threads上表示，「一直對 寶寶性別趴 覺得納悶，除了爸爸媽媽之外，其他人真的對寶寶性別很期待又很好奇嗎？」貼文一出，一票也直呼不解，「總覺得為了北鼻辦的許多活動，都是為了娛樂大人…北鼻平安長大才是最重要的」、「就旁觀者來說真的不懂」、「感覺是滿有趣的啦！但男生是藍色、女生是粉色這點，讓人覺得觀念都好老土。」

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就有網友分享，「很親近的朋友或家人的胎兒，我會想知道性別」、「我個人主要是想要看爸媽的臉垮掉」、「對好朋友的孩子當然會好奇啊！這種場合最重要的是跟朋友一起感受幸福，喜歡」、「我自己寶寶沒辦，但參加朋友的會很開心耶，一來本來就真心祝福，二來就是派對的參與感，吃吃喝喝很開心啊！」

也有人表示，「有沒有可能是因為三姑六婆、太多人問？然後要一一回答覺得很煩，所以乾脆一次昭告天下跟大家說，一勞永逸」、「我身邊有人是沒錢產檢、有錢辦性別趴，後來才知道說，他們辦性別趴的用意在於，親朋好友會贊助母嬰用品。」

多數網友則認為，「大家平常忙，找個理由一起同樂啦！」「重點不是性別，是趴」、「好玩而已啦！生日也一樣呀，你幾歲其實不干別人的事情，都是自己想辦就辦，就是有人喜歡熱鬧場合聚一聚！」

其中，還有人興奮透露，性別趴可能會「開賭盤」，「賭盤夠大的話我會很好奇，曾經我們一人下注5000，性別趴前一天我真的睡不著，跪著跟神明許願是我猜的性別」、「要好的親朋好友會，尤其有賭注時還蠻興奮的」、「完全沒辦，但倒是有邀請下注。」