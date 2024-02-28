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妹子快筆記！坐好感男的車「1舉動」超加分　眾男狂讚：暈爆

▲▼開車,駕駛,汽車,出門玩,旅遊,玩樂,車。（圖／記者施怡妏攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

坐曖昧對象的車，女生有1舉動超加分！一名男網友表示，如果開車載女生去玩，送對方回家時，女方說謝謝之外，還打算塞油錢的話，真的會讓他暈爆，「基本上我不會收下，只是覺得這舉動超加分。」就有人也狂讚，「開車又燒錢又燒精力的」、「超暈，還會誇她年度傑出女性」、「暈爛吧！副座專屬了。」

一名男網友在Threads發文，「如果今天開車跟女生出門玩，送她回家完，她突然說『謝謝你帶我出門玩』，然後塞油錢給你，我真的會暈爆欸！有男生也會這樣嗎？」他也說，基本上不會收錢，只是覺得這舉動超加分，「就有點像男生對女生貼心的舉動這樣。」他還在留言處笑呼，「對好感的男生用這招，這不就拿下了？」

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由 @deneselii 發佈
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看到貼文後，就有人超有感，「北往南跑300公里來回光油錢就一兩千了，還不包括消耗品跟eTag，雖然幾乎都不會收下但真的暖，開車又燒錢又燒精力的」、「超暈，還會誇她年度傑出女性。不揩油，不理所當然的態度超性感帥氣。」

但也有網友表示，「這樣油錢要塞多少啊？有點糾結欸」、「我每次都主動出車出人，都會有朋友主動提攤費用啊，不過不提的一樣是好伙伴，真的會讓我想計較的人，不會在我車上」、「我塞油錢了，他怎麼沒暈，然後突然交到女友了？」

不少女網友則現身分享，「會付停車費，跟在其他地方上換我請客，但不會直接給錢，直接給錢感覺好不熟，而且十有八九會被拒絕，個人會覺得有一點尷尬」、「我塞油錢給對方，就表示我不想跟對方見第二次哈哈哈哈」、「我是這種女生，我覺得不給的話，心裡會過意不去，而且對方也還不是男朋友的話，我覺得還是分清楚跟貼心一點比較好。」

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