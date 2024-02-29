超多人回訊用「喔」…一大票牙起來！狂喊敷衍：莫名火大

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

大部分的人在打字時，難免會用到一些語助詞，像是「了」、「呢」、「嗎」等等，但解讀訊息的一方，想法可能大不同。就有網友表示，看到「哦」和「喔」的感覺差很多，如果對方用其中一字，常常讓他忍不住「牙起來」，貼文意外引發熱論。

有網友在Threads表示，他不是中文系的，但是對他來說，看到「哦」跟「喔」，會覺得差別很大，「如果是看到『哦』，就會覺得對方拉長尾音；但是『喔』，看到的時候就會牙起來。」

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就有人也秒爆共鳴，「討厭喔+1，平常發訊息都用哦」、「看到『喔』的回答，真的會讓人覺得這人很沒禮貌，也很敷衍，讓人莫名火大」、「真的欸！X的我在那邊打一長串的字，然後給我回喔，整個人直接燥起來」、「一個『喔』聽起來好像特別不耐煩或敷衍」、「還以為只有我這樣覺得，噢>哦>>喔」、「真的！看到哦就覺得還行，可能他真的不知道回什麼，但喔就會莫名不爽。」

也有網友表示，「我覺得相反的說」、「我喜歡『喔』，因為我覺得『哦』不好看」、「真假？可是我覺得看到『哦』會讓我有想灌對方一拳的衝動」、「我倒是覺得『哦』有一種親切感？」

另外，還有一票紛紛討論別的字或用法，「只能接受噢或ㄡ」、「我認為噢是最友善的」、「我喜歡用『歐』，看起來比較不會那麼兇」、「真的就是對於文字的敏感度和網路禮儀」、「我會回別人『喔哦～』感覺聽起來比較親切。」