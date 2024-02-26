久沒逛東區！韓貨女裝店告知「有低消」她震驚：進去逛要60元





▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

在IG上有3.8萬粉絲的三寶辣媽「P.L Paula」，25日上午在Threads發文，她很久沒逛台北東區的小店，最近去逛時，看到一家街邊的韓貨女裝店，正要走進去逛時，老闆卻告知「我們店有低消喔！走進來逛就要60元」，令她超震驚。

三寶辣媽Paula在Threads發文，「很久沒有逛台北東區的小店了。一家在街邊的韓貨女裝店，正要走進去逛時，老闆說：『我們店有低消喔！走進來逛就要60元。』」這令她瞬間錯愕，「所以現在路邊的小店都是有這種規定的嗎？」

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看到貼文後，大票網友也傻眼，「住在服務業水準算高的東京，服飾店、飾品店這種（非飲食或是美容美髮），從來沒聽過」、「我覺得收這個真的不能接受，哪個人能夠在店門口外就一覽所有商品與價格」、「逛東區這麼久，從沒（遇過）這種規定。」

其中，就有人似乎知道Paula說的那間店，「每次經過都覺得很妙，這樣強迫消費我是不會想進去的」、「他們家都賣韓貨，低消60，只有襪子最便宜可以湊，而且低消的單子寫非常小一張，正常人走進去都不會看見的程度。」

不過，也有網友認為，「服飾店在鬧區也是寸土寸金，店裡人太多也會造成既有客戶不能舒適地逛街，購物體驗也不好。既然餐飲業可以設低消，服飾業為何不行呢？」

還有人分享淺見，「這家店應該生意很好，熟客很多，才能做出這種規定」，認為店家不是真的要賺那60元，因為即使一個客人賺60塊，店租還是付不起，「他們應該是在篩選客戶，希望客人進來之前思考自己是否『需要』購買商品。也可能他們的人力不足，希望把時間精力保留給真的想購物的客人。」