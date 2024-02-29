民眾黨8張選票投國民黨　林俊憲：這叫納「投名狀」

▲立法院常設委員會召委選舉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院召委選舉最終由藍綠各拿下一席，民眾黨團0席，並在投票時決定支持國民黨團，讓民進黨立委林俊憲批評，這叫納「投名狀」，民眾黨團又在立法院重要決策時刻變成透明人。

林俊憲說，8個委員會都各由民進黨、國民黨拿下1席，算是個不太意外卻又有點意思的結果，因為投票前鬧得沸沸揚揚的讓召委，最後沒有成真。

林俊憲指出，如果把民眾黨在8個委員會的1票扣掉，對於結果完全沒有影響，藍綠還是各1席召委。所以，這8票投下去不是為了結果，而是納「投名狀」，期望國民黨在往後的議案表決回過頭支持民眾黨的提案，否則接下來4年民眾黨真的會一事無成，主動權現在反而在國民黨手上了。

林俊憲分析，這是很有趣的現象，立院生態正悄悄發生變化。選舉剛落幕時，民眾黨不斷疾呼自己是「關鍵少數」，彷彿擁有左右政局的能力，大家都得求民眾黨支持。但經過這個月的鬧劇，已經被看破手腳，從院長選舉到開議日再到食安專報，大家逐漸發現，立法院決策少了民眾黨，沒有任何區別，關鍵在哪呢？在黃國昌一番謎之操作後，變成民眾黨要主動貼近兩大黨其中一黨，否則會被邊緣化，主客易位了。

林俊憲也提到，在上一屆，民眾黨雖然只有5位委員，都還能取得召委席次，怎麼8席反而表現更差了？「不知道柯主席現在還覺得國昌老師1個抵5個嗎？至少在經歷過這兩屆國會的我看來，上一屆的民眾黨團，確實比現在好多了！」