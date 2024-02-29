立院召委藍白合　綠酸柯文哲「小英路線」變小藍：主張全丟垃圾桶

▲黃國昌投票、傅崐萁在旁鼓掌笑開懷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（29日）舉行委員會召委選舉，至於原先傳得沸沸揚揚的「藍禮讓召委給白」並未成局，但民眾黨團宣布全力支持國民黨提出人選，雙方在投票意向上達成「藍白合」。民進黨團表示，黃國昌言必稱「國會必須利益迴避」，怎麼馬文君蓋得下去？柯文哲說外交政策走小英路線，卻往小藍路線前進，把過去主張全丟進垃圾桶。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，「藍白合」還是「傅白合」大家霧裡看花，高潮迭起比八點檔還精彩，「民進黨就隔岸觀火，不關我們的事。」吳也指出，藍白合吵這麼久永遠在變，就算召委沒有禮讓，但民眾黨的投票也跟國民黨站在同一陣線，還是應該以人民期待最優先，國會改革有權有責，各委員會有無利益迴避？還是遂行個人利益需求？就讓社會一起來監督。

吳思瑤表示，就算沒有禮讓召委，民眾黨還是票投國民黨召委，其中包含馬文君，「黃國昌不是言必稱國會必須利益迴避？怎麼馬文君蓋得下去？」這也再次坐實，民眾黨為了權力，改革都可以不要，尊重藍白合召委選舉上同一陣線，未來在議案上，社會也可以發揮監督力量。

民進黨團副幹事長洪申翰也指出，林憶君在民眾黨團集體決策下投給馬文君，這揭露很多事情，柯文哲說外交政策走小英路線，甚至過去說國防預算應該要到GDP3％，請問馬文君支持小英路線嗎？國民黨支持國防預算3％嗎？

洪申翰直言，這樣的投票行為可以清楚看到，民眾黨口中的理念、價值跟政策，在藍白一次私相授受的晚餐下，都可以丟掉了，民眾黨往小藍路線前進，把過去國防跟外交上的主張全都丟進垃圾桶，「馬文君現在甚至還有外患罪官司」，這真的是荒謬，讓人看清民眾黨本質。

民進黨立委沈伯洋表示，柯文哲競選政見講得很清楚，但現在召委卻投給完全持反對立場的人，投票過程中每個人都可投，為什麼其他人比馬文君不適合當召委？為何要選一個立場完全相反的人當召委？他要再次呼籲，若真的科學、理性、務實，應該攤開名單、選出最適合的人，而非跟著另一個政黨的人走。