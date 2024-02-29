　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院召委藍白合　綠酸柯文哲「小英路線」變小藍：主張全丟垃圾桶

▲▼立法院常設委員會召委選舉 司法法制委員會 國民黨團立委集體亮票 黃國昌投票 傅崑萁在旁邊拍手 柯建銘與傅崑萁 當選人鍾佳濱 吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌投票、傅崐萁在旁鼓掌笑開懷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（29日）舉行委員會召委選舉，至於原先傳得沸沸揚揚的「藍禮讓召委給白」並未成局，但民眾黨團宣布全力支持國民黨提出人選，雙方在投票意向上達成「藍白合」。民進黨團表示，黃國昌言必稱「國會必須利益迴避」，怎麼馬文君蓋得下去？柯文哲說外交政策走小英路線，卻往小藍路線前進，把過去主張全丟進垃圾桶。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，「藍白合」還是「傅白合」大家霧裡看花，高潮迭起比八點檔還精彩，「民進黨就隔岸觀火，不關我們的事。」吳也指出，藍白合吵這麼久永遠在變，就算召委沒有禮讓，但民眾黨的投票也跟國民黨站在同一陣線，還是應該以人民期待最優先，國會改革有權有責，各委員會有無利益迴避？還是遂行個人利益需求？就讓社會一起來監督。

吳思瑤表示，就算沒有禮讓召委，民眾黨還是票投國民黨召委，其中包含馬文君，「黃國昌不是言必稱國會必須利益迴避？怎麼馬文君蓋得下去？」這也再次坐實，民眾黨為了權力，改革都可以不要，尊重藍白合召委選舉上同一陣線，未來在議案上，社會也可以發揮監督力量。

民進黨團副幹事長洪申翰也指出，林憶君在民眾黨團集體決策下投給馬文君，這揭露很多事情，柯文哲說外交政策走小英路線，甚至過去說國防預算應該要到GDP3％，請問馬文君支持小英路線嗎？國民黨支持國防預算3％嗎？

洪申翰直言，這樣的投票行為可以清楚看到，民眾黨口中的理念、價值跟政策，在藍白一次私相授受的晚餐下，都可以丟掉了，民眾黨往小藍路線前進，把過去國防跟外交上的主張全都丟進垃圾桶，「馬文君現在甚至還有外患罪官司」，這真的是荒謬，讓人看清民眾黨本質。

民進黨立委沈伯洋表示，柯文哲競選政見講得很清楚，但現在召委卻投給完全持反對立場的人，投票過程中每個人都可投，為什麼其他人比馬文君不適合當召委？為何要選一個立場完全相反的人當召委？他要再次呼籲，若真的科學、理性、務實，應該攤開名單、選出最適合的人，而非跟著另一個政黨的人走。

ET快訊
大谷為棒球禁慾5年！爸媽開出兒媳條件　「2職業」直接出局
正妹229出國！　一到日本「機場爆驚喜」
大谷翔平「新娘身份」全球瘋猜！　網扒出「她」是唯一理想型
企鵝妹突被送急診！　救護車上吐2次：台灣醫療便宜
大谷結婚衝熱搜第一！　全球粉絲「40分鐘灌3萬留言」狂賀
大谷翔平結婚！曾告白「天才童星」　歷來緋聞對象曝
快訊／國泰世華銀行員挪用61名客戶資金　挨罰800萬
大谷翔平「結婚日1細節曝光」　網友看傻：這男人太狠
大谷翔平結婚！　網全炸裂「震驚了整個地球」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拜會蔣萬安談社子島開發　林右昌：要避免重蹈內科覆轍

新科藍委請她幫喬委員會　吳思瑤啼笑皆非：怎麼不是找傅崐萁？

虛坪改革方案出爐！兩手段齊下　林右昌：公設比有望降至25～30%

金門翻船案仍無共識　海基會：盼各方理性務實看待

遊戲大廠偷改機率未告知僅輕罰2百萬　綠委提修法最重罰3億

光電弊案出庭作證　黃偉哲現身...證實地檢署應訊40分鐘

綠議員轟「貼紙悠遊卡」原地踏步　悠遊卡公司：和10年前的不一樣

深坑大火檢討報告出爐！答應環保局長辭職？　蔣萬安：先看完報告

立院召委藍白合　綠酸柯文哲「小英路線」變小藍：主張全丟垃圾桶

「全力支持國民黨召委候選人」　張啓楷爆：柯文哲一起決定的

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

拆台幻術師大仙遭灌爆！　扶輪社決議 「2社員退出」

黃嘉千控訴被家暴：以為是我的錯！　曝從沒阻止夏克立「跟家人見面」

三重傾斜大樓注水「扶正」！屋主當建商蓋「起家厝」：負責到底

過年美髮店太忙無法休息　老闆幫員工餵食＋小便XD

0自備購屋再進化！　「台積電工程師限定」高雄新案直球對決

拜會蔣萬安談社子島開發　林右昌：要避免重蹈內科覆轍

新科藍委請她幫喬委員會　吳思瑤啼笑皆非：怎麼不是找傅崐萁？

虛坪改革方案出爐！兩手段齊下　林右昌：公設比有望降至25～30%

金門翻船案仍無共識　海基會：盼各方理性務實看待

遊戲大廠偷改機率未告知僅輕罰2百萬　綠委提修法最重罰3億

光電弊案出庭作證　黃偉哲現身...證實地檢署應訊40分鐘

綠議員轟「貼紙悠遊卡」原地踏步　悠遊卡公司：和10年前的不一樣

深坑大火檢討報告出爐！答應環保局長辭職？　蔣萬安：先看完報告

立院召委藍白合　綠酸柯文哲「小英路線」變小藍：主張全丟垃圾桶

「全力支持國民黨召委候選人」　張啓楷爆：柯文哲一起決定的

蘇花改中仁隧道北上施工！3／1至31全時段封閉　請改走舊蘇花

嘉市鐵路高架化挖出116年前轉車臺　今決議列古蹟採現地保留

大谷翔平終於結婚！高中曾繪超狂「人生藍圖」　28歲就要生第一胎

大谷翔平為棒球禁慾5年！爸媽開出兒媳條件　「這2職業」直接出局

拜登出手打擊美國數據流向中俄等國　北京要求停止污蔑抹黑

大谷翔平的老婆是誰？　20歲時說：我想要清純普通的人

快訊／北投銀樓驚傳搶案！男搶金項鍊逃逸　警鎖定追緝中

東哥遊艇去年每股賺23.66元　擬配息12元

拜會蔣萬安談社子島開發　林右昌：要避免重蹈內科覆轍

台中消防甄選20名外勤小隊長　設13道關卡「99人報名挑戰」

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

快訊／劉建國召委選舉蓋錯票「投自己」　面色鐵青「我昏去了」

快訊／藍白沒有禮讓只有合！　召委選舉結果出爐「藍綠各一席」

快訊／黃國昌：白支持藍召委人選

蔡正元酸爆國際橋牌社！釣出導演神回擊

快訊／國民黨不禮讓了！　傅崐萁：8委員會支持藍營召委人選

快訊／劉建國召委選舉烏龍「投自己」　綠黨團：會有停權規範

不解放寬陸配入籍如何衝擊健保　黃暐瀚這次挺柯文哲：我們都是台灣人

立法院召委選舉今登場　侯選人名單總整理

白召委都投藍　黨政人士：確立「小藍」色彩

「拿下新北市就拿到2028地位」　吳子嘉：賴清德絕不讓蘇巧慧選

禮讓白營召委能成？吳子嘉搖頭曝1關鍵

幕後／白「優先法案為主」未爭召委　卻捲入藍內鬥

分析／為「實質過半」禮讓白召委　國民黨尚須說服選民接受現實

國民黨團選召委前甲動！　傅崐萁再喊話：國會過半才有實質決定權

更多熱門

相關新聞

「全力支持國民黨召委候選人」　張啓楷爆：柯文哲一起決定的

「全力支持國民黨召委候選人」　張啓楷爆：柯文哲一起決定的

立法院8個常設委員會今日進行召委選舉，國民黨日前在共識營中決議要禮讓民眾黨一席召委，不料卻在今早的黨團大會中決定投給自己人；而民眾黨團則表態，會全力支持國民黨提出的候選人。對此，民眾黨立委張啓楷爆料，民眾黨做出這個決定是要顧全大局，太多案子要通過，特別是第一會期必須跟國民黨要合作，直指「這是與黨主席柯文哲一起決定的。」

綠委拿法條曝入籍時程大不同　「外配遠超陸配」

綠委拿法條曝入籍時程大不同　「外配遠超陸配」

重申沒卡韓　外交部：吳釗燮已拜會

重申沒卡韓　外交部：吳釗燮已拜會

三班護病比新制明上路　國民黨：護理獎金不應同工不同酬

三班護病比新制明上路　國民黨：護理獎金不應同工不同酬

快訊／國民黨訪陸團　今晚見國台辦主任宋濤

快訊／國民黨訪陸團　今晚見國台辦主任宋濤

關鍵字：

黃國昌傅崐萁馬文君國民黨民進黨民眾黨吳思瑤洪申翰立法院藍白合

讀者迴響

熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

台灣女網紅震撼進軍日本AV！官網被灌爆

快訊／大谷翔平宣布結婚

《黑暗榮耀》變態老師新婚1年GG　公司尷尬認：離婚了

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

長榮航空機票「下殺75折起」　來回票最低2088元

獨／李緻認了分手《戲說》一哥陳麒凱：觀念差太多

霍建華現身機場「要拍現在拍，別跟著我」

樓上每天沖廁所上百次　妹子一看鄰居家傻了

搶票啦！IU首攻小巨蛋「5種票價、搶票日出爐」　主辦：全場實名制

台AV女優田井虹「超狂背景起底」

全球最佳醫院排行　台灣「這間」擠下台大

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

快訊／53萬股民嗨翻！00919再配0.61元創新高　殖利率破10%　

4年ㄧ次229！　4生肖「逢9大發」財神到

更多

最夯影音

更多
魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏
剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面