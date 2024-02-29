遊戲大廠偷改機率未告知僅輕罰2百萬　綠委提修法最重罰3億

▲民進黨立委賴瑞隆。（圖／賴瑞隆國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

韓國公平會1月針對網路遊戲大廠NEXON對旗下「新楓之谷」、「泡泡大亂鬥」等遊戲修改轉蛋機率，甚至開出116億韓元（約合新台幣2.75億元）的天價罰單，民進黨立委賴瑞隆今（29日）表示，2022年網紅丁特踢爆「天堂M」公告機率不實的案件僅裁處輕罰200萬元，已提案修法，要將相關行為罰鍰上限提高至三億元。

今年1月3日，韓國公平會（KFTC）查出NEXON自2010年至2021年間，偷偷調降旗下兩款遊戲的機率商品的出貨機率，甚至有機率調降至0的情況，遺漏且欺騙了對消費者的重要資訊機率，決定裁處116億韓元（約2.75億新台幣）的罰款。

賴瑞隆強調，韓國公平會對網路遊戲販賣轉蛋機率不實，近年已多次開罰，相對之下，台灣的公平會這兩年對遊戲業者在付費機率商品上欺騙消費者的行為，兩次卻僅僅是各裁處新台幣200萬元罰鍰，而且這兩次受罰的2款遊戲，都是同一家廠商代理的NEXON公司遊戲。網友的看法幾乎都認為200萬元罰鍰對不法廠商每年幾百億元獲利來說根本不痛不癢。

賴瑞隆要求，本次NEXON遭罰的「新楓之谷」有台灣廠商代理營運，政府機關卻仍未採取行動，公平會應展開調查，並偕同數位發展部、行政院消保處等相關單位檢討加強網路遊戲消費者權益保護。

行政院消保處副處長陳星宏表示，支持增加能促進消費者權益保障的法律，近年特別是就網路遊戲，有與數位發展部合作推動強制公開轉蛋中獎機率，對加重公告資訊不實事業處罰的做法，消保處認同支持。

公平會處長沈麗玉指出，韓國的公平交易委員會是基於消費者保護的法律裁罰NEXON，過往公平會對網路遊戲機率不實是以公平法第21條與施行細則36條綜合考量後裁罰，台灣的案子與韓國這次的案子是在不同法制、不同考量下的決定，這次韓國NEXON未公告修改機率的部分，在我國也可依消保法裁處。

賴瑞隆表示，這次的「公平交易法」修正草案已送交議事處，下週將排入院會一讀，希望能盡快在本會期完成修法，將違反商品廣告不實最高的罰則提高，可罰新台幣三億元，要重懲不肖業者嚇阻不肖廠商，以維護市場秩序、保護消費者權益。