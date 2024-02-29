藍推縮短陸配入籍時間　綠委曝：多數外配取得身分證時程遠超陸配

▲民進黨團輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立院黨團日前公布新會期優先法案，其中包含「陸配取得身分證年限比照外配，六年改四年」，還取得民眾黨團支持，但已經有過3萬民眾發起連署活動反對。民進黨立院黨團29日表達強力反對。立委鍾佳濱也說明，外籍配偶要先取得國籍才能取得戶籍，通常超過六年，中國籍配偶若要取得身分證跟戶籍，就要依照依親居留跟長期居留時間規定，六年就可以取得，在野黨國籍跟戶籍傻傻分不清，請先熟讀兩岸人民關係法及移民法。

「陸配取得身分證年限比照外配，六年改四年」提案引發爭議，國民黨團、民眾黨團主張應與他國外配標準一致，反對者則指出，中配入我國籍不用放棄本國籍，且70歲以上雙親以及12歲以下孩童都可以依親來台，使用台灣社會福利、健保、醫療資源，已經是優待。

鍾佳濱表示，國民黨質疑民進黨政府對中配有所歧視，但身分證上最重要、會變動的項目就是住址，取得身分證代表在台灣取得戶籍，根據憲法增修條文，外籍配偶是外國籍人士因婚姻來台、要居留，中國籍配偶是居住在非自由地區人民，中華民國自由地區是台灣、非自由地區是港澳、大陸。

鍾佳濱說明，根據兩岸人民關係條例第十七條，居住在大陸地區人民因婚姻來台，並非要取得國籍、而是戶籍，必須有依親居留，在台灣居留4年、每年183天，才能申請長期居留，滿兩年後申請定居，本國人才能在台灣定居，也就有戶籍、拿到身分證。

鍾佳濱指出，外籍配偶因婚姻來台同樣是外國人來台居留，不見得要取得國籍，但若要成為中華民國國民，必須經過三年、每年183天，並放棄原國籍跟提出財力證明，才能用歸化方式取得中華民國國籍，此時在台灣還不能定居，必須在台灣停留1年、2年甚至5年才能取得定居的戶籍跟身分證，簡化成3+1年就可以取得身分證是錯誤的。

鍾佳濱直言，國籍跟戶籍傻傻分不清，外籍配偶來台先要取得國籍至少三年，必須有財力、居住時間長度，接下來取得戶籍還要1年、2年甚至5年時間，多數外配要拿到身分證時間遠超過一般的中國籍配偶，中國籍配偶因為不需要取得台灣國籍，時間上比較迅速，在野黨如果要談這題，先分清楚國籍跟戶籍不同。

鍾佳濱總結，外籍配偶要先取得國籍才能取得戶籍，通常超過六年，中國籍配偶若要取得身分證跟戶籍，就要依照依親居留跟長期居留時間規定，六年就可以取得，請大家熟讀相關兩岸人民關係條例以及移民法。