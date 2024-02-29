「全力支持國民黨召委候選人」　張啓楷爆：柯文哲一起決定的

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者宋良義攝）



記者詹宜庭／台北報導

立法院8個常設委員會今日進行召委選舉，國民黨日前在共識營中決議要禮讓民眾黨一席召委，不料卻在今早的黨團大會中決定投給自己人；而民眾黨團則表態，會全力支持國民黨提出的候選人。對此，民眾黨立委張啓楷爆料，民眾黨做出這個決定是要顧全大局，太多案子要通過，特別是第一會期必須跟國民黨要合作，直指「這是與黨主席柯文哲一起決定的。」

面對國民黨團表達願意禮讓一席召委，且以交通委員會最有機會，民眾黨團總召黃國昌今早結束黨團會後表態，民眾黨8個立委在8委員會將全力支持國民黨提出的召委人選，強調改革比位置重要。

對此，張啓楷在節目「民眾之聲」中指出，民眾黨做出這個決定是顧全大局，重點是有非常多重要法案必須要通過，包括國會改革、司法改革等案子。因此，特別在第一會期必須與國民黨合作，但不是只有8個立委決定，事實上這是他們與主席柯文哲一起決定的，希望通過很多福國利民的法案。

至於原先傳出國民黨最有可能在交通委員會禮讓給民眾黨立委林國成，張啓楷說，「說實在有點可惜，我原本很期待林國成去當交通委員會的召委，因為如果有一個召委，基本上就可以排案子。」此外，他也爆料，林國成曾跟他說，現在電視打開，每天都有很多人在罵柯文哲，如果他拿到交通委員會召委的位子，他每個月都要排一個專案，請NCC主委來報告，看檢舉案進行到什麼程度。