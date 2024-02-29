新科藍委請她幫喬委員會　吳思瑤啼笑皆非：怎麼不是找傅崐萁？

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院各委員會名單出爐，而國民黨新科立委張智倫進入內政委員會，但張家族坐擁眾多房地產，被質疑並未利益迴避，張受訪時則請民進黨團幹事長吳思瑤協助更換。對此，吳思瑤今（29日）受訪時回應「啼笑皆非」，她表示，國民黨違反社會觀感不要蠻幹，「而且怎麼是請我協調、不是請傅崐萁總召？」

張智倫因家族有多起土地爭議，進到內政委員會引發外界質疑，張智倫受訪則表示，若吳思瑤有疑慮，請幫忙協調進財政委員會。

對此，吳思瑤回應，啼笑皆非，土地大富翁擠進內政委員會，不只吳思瑤有意見、是整個社會有意見，請國民黨注意社會觀感，且不只是張智倫，國民黨很多委員也沒有注意到利益迴避，違反社會觀感不要蠻幹，既然要國會改革就好好自律，否則國會改革只是國會沈淪。

吳思瑤強調，民進黨團很忙、每天打假，國民黨團自己的事情自己解決，不敢面對社會輿論，卻要民進黨幫忙解決，「實在很好笑，我們懶得理也沒空理。」

吳思瑤質疑，國民黨立委對於她的信任度怎麼高於傅崐萁？「怎麼是請我協調、不是請傅崐萁總召？國民黨內部問題實在很有趣但也蠻亂的，民進黨團很忙，沒空陪他們玩這些政治玩笑。」