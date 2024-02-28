國中會考倒數！北市教育局5場考題趨勢講座　實體線上同步呈現

▲國中會考倒數2個月，北市教育局舉辦講座分析考題趨勢。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

今年國中教育會考即將在2個多月後登場，台北市教育局國中教育輔導團與北市國中學生家長聯合會舉辦「113年國中教育會考趨勢分析與複習策略講座」，針對國文科、英語科、自然科、數學科、社會科等5大領域舉辦系列講座，由各領域輔導團提供命題趨勢與解題技巧，歡迎考生報名參加實體講座，另可透過台北酷課雲線上參加。

台北市教育局指出，首場國文科及寫作測驗講座將於3月2日下午在中正國中登場，由國文領域專業講師將進行精闢歷屆試題解析、分享複習策略以及寫作注意事項；第二場英語科訂於3月16日在芳和實中辦理，提醒考生注意答題速度，單題與題組時間分配，閱讀測驗及聽力測驗時間的掌握。

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第三場自然科將於3月23日在南門國中辦理，分別安排生物、理化、地科3科專業自然科團員分享，內容包含新課綱會考方向說明，素養導向以及跨科議題命題範疇介紹，以及針對歷屆自然科會考命題重點、命題趨勢，自然科3科試題分配講解，最後是答題技巧分享。

第四場數學科將在3月30日在明德國中辦理，強調試題解決策略、解題過程不同路徑，提醒考生考前及考試注意事項並掌握個人優勢；最後一場社會科於4月13日在建成國中辦理，分別安排歷史、地理、公民3科進行分享，著重探究當前人類生活情境息息相關的議題、學生解讀及轉譯圖表資料的能力，取材貼近學生活經驗，對資料理解及掌握的程度。

教育局指出，講座將全程錄影，並上傳至台北酷課雲「酷課 OnO 線上教室」的「國中會考」專區，供所有教師、學生及家長使用。若要報名實體講座，報名系統將於講座開始前10日開放報名。



實體講座報名網址連結如下：

3/16 英文科講座（於芳和實中舉辦） 報名於3/05起至3/13止

https://forms.gle/1sUNL2DzeW1pYsbT8

3/23 自然科講座（於南門國中舉辦）報名於3/12起至3/20止

https://forms.gle/4VAFL6QGxyt7B8pB8

3/30 數學科講座（於明德國中舉辦） 報名於3/19起至3/27止

https://forms.gle/nsxKEduzGnxG7fWB9

4/13 社會科講座（於建成國中舉辦） 報名於4/02起至4/10止

https://forms.gle/d1NSETAKoLSJ8eNX8

▲北市教育局舉辦國中會考趨勢講座。（圖／北市教育局提供）