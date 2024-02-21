國小兄妹日睡6.5小時「趕行程」　北市教育局：應有充分睡眠時間

▲補習班分享國小兄妹一周行程表，引起大批網友討論。（示意圖／CFP）

記者楊惠琪／台北報導

就讀北市中正區明星公立小學的兄妹檔，從周一到周日天天只睡6.5小時，每天都被上課、趕才藝班、寫作業等塞得行程滿檔，引發各界熱議。台北市教育局表示，尊重家長的教育選擇權，但學生應有正常作息規劃，並具充足睡眠時間，才能維護學生身心健康發展。

北市教育局表示，今接獲某校家長教育方式規劃，第一時間即請學校了解學生在校情形，學校回報兩位學生在學校學習正常，家長對孩童有較多期待，對教育選擇亦有規劃，經學校評估孩童在學校表現良好及健康，也持續關注學生狀況。

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教育局指出，依據相關醫學研究報告，學童睡眠與生長、學業表現習習相關，學校教育不僅需關心學生學習，也應重視其身心整體健康及正常發展，因此呼籲學生應有正常作息規劃，並具充足睡眠時間，以維護學生身心健康發展。

此外，教育局也提醒公布兄妹檔行程的補習班，張貼兒少之姓名與照片，應注意兒童及少年福利與權益保障法第69條規定，避免因為網路、電子媒體曝光，影響兒少身心，亦請該補習班留意課表與教學的安排，避免有違反兒童身心健康、造成過多壓力負荷等不適當的情形。教育局也呼籲，保護兒少隱私，不任意轉傳發布兒少的個人資訊，避免因熱門議題導致兒少被貼上標籤。