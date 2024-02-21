「兄妹日睡6小時」網友促學校通報家暴　校長：兩人在校表現正常

▲網友心疼小學生只睡6.5小時，打電話到學校要求學校通報家暴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊惠琪／台北報導

北市大安區知名美語補習班揭露國小兄妹日睡6.5 小時的恐怖行程，引發各界議論，據了解，兄妹檔就讀北市中正區某明星小學，該校校長表示，兩兄妹在校表現一切正常，沒有精神不濟問題，但因為事件不斷發酵，有不少網友打電話到校要求學校通報家暴，周日將舉行學校日，將藉此向全校家長宣導良好的作息安排。

補習班揭露國小兄妹檔從周一到周日，每天早上5:50分起床一路趕行程上課、補習、練才藝，連學校作業和午晚餐都在車上解決，每天只睡6.5小時，貼文肯定兄妹努力，在學業和才藝上都有好成績，引發大批網友討論。

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兄妹檔就讀的國小校長受訪時表示，尊重每個家長在課後時間的行程安排，無法評論這個行程表的好壞，但兩兄妹在學校表現一切正常，沒有上課打瞌睡、拒絕學習等問題，和同學相處也都很好，學業和音樂成績表現都很優異。

但校長也坦言，行程表事件不斷延燒，今天就有不少民眾打電話到學校抗議，希望校方能幫忙通報家暴，但學校怎麼可能因為這樣就主動通報，不過，周日剛好要舉辦學校日，會藉此機會向全校家長宣導，如何在作息安排上，兼顧課業、學習、睡眠與休閒運動等，讓每個孩子都能均衡發展。