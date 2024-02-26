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花蓮親子健走悠遊行受理報名　寶寶系列活動得名次送獎金

▲花蓮親子健走悠遊行活動流程及健走路線。（圖／花蓮縣體育會提供）

花蓮親子健走悠遊行活動流程及健走路線。（圖／花蓮縣體育會提供）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮縣政府指導，花蓮縣體育會主辦的「2024花蓮山海情•親子健走悠遊行」3月30月將在南濱太平洋公園舉辦，除了單車樂遊與親子健行活動之外，另有專屬寶寶的系列活動也將在2月26日起受理報名，相關報名活動可至臉書搜尋花蓮縣體育會粉絲專頁。

花蓮縣體育會表示，此次開放報名的寶寶運動包括寶寶爬行、搬尿布、愛的抱抱及樂樂馬比賽，報名時間為2月26日中午12點開放報名，3月10日或額滿後截止，報名成功後將會收到確認信函。各組第一名獎金一千元、第二名獎金八百元、第三名獎金五百元、第四名獎金三百元、第五名至第八名獎金兩百元。

寶寶爬行比賽參與年齡為六至十四個月未行走的寶寶，報名網址為https://www.beclass.com/rid=284d75c65d44c232e401。搬尿布比賽分為A組及B組，A組參賽年齡為一至兩歲，報名網址為https://www.beclass.com/rid=284d75c65d44f45d30f4，B組參賽年齡為二至三歲，報名網址為https://www.beclass.com/rid=284d75c65d450725ef6f。樂樂馬參賽年齡為三至四歲，報名網址為https://www.beclass.com/rid=284d75c65d451eac8026。愛的抱抱參賽年齡為四至五歲，報名網址為https://www.beclass.com/rid=284d75c65d4529ec6006。

活動當天除原住民舞蹈展演、迎春市集之外，另有單車樂遊與親子健行。單車樂遊由南濱太平洋公園出發，循兩潭自行車道前往台開樂活園區開心農場折返，全程約八公里，預計五百人參加，意者請上網報名並自備單車。

親子健走活動則由南濱太平洋公園出發，循兩潭自行車道前往美崙濱海公園（舊亞士都飯店前）折返，全程約五公里，折返點蓋章領取紀念品兌換券。以上相關活動報名事宜可至臉書搜尋花蓮縣體育會粉絲專頁。

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