校安事件頻傳　北市教育局推「家長入校」親師交流計畫

▲北市教育局試辦「親師交流計畫」盼減少校安事件。（圖／台北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北割頸案、台中家長帶武士刀入校，近期校安事件頻傳，為緩解親師生緊張關係，台北市教育局今宣布，從這學期開始在國中、小學試辦「親師交流計畫」，將閒置空間打造成親師對話園地，以「班」為單位，讓教師利用平日課餘時間，與家長進行面對面會談。今年預計有20所國小、12所國中響應辦理，每校補助1至3萬元，總補助經費近百萬元。

台北市教育局副局長陳素慧表示，為加強親師溝通，減少校園緊張與衝突事件，從新學期開始在北市32所國中小試辦「親師交流計畫」，讓教師利用平日課餘時間，不需佔用課後或假日時間，直接邀請家長入校面對面交流會談，交流重點未必都是問題學生，可以是教育理念的交流、親師對孩子的期許、學習狀況、社交問題或家庭教育問題等。

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陳素慧指出，學校推動親師交流試辦計畫，由學校老師提出申請，預計每校補助1至3萬元，主要用於會談時的茶水、點心等雜支，而會談地點會把校內閒置空間改造成溫馨空間，讓親師交流更輕鬆。113年度國小預計20校辦理、補助經費共60萬元；國中預計12校辦理，補助經費共36萬元。

北市教育局表示，文山區實踐國小自109學年度第2學期學校日實施教師及家長個別預約面對面談話交流，約170人次家長預約與導師及科任老師進行交流，近3年來，家長對於此制度安排、與導師及科任老師溝通的滿意度均達9成5以上。希望藉由推動「親師交流計畫」能增進友善校園，明年度將視今年試辦情況，若成效良好，將持續擴大辦理。