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去年交通死亡減1.3%「未達標」　交通部4面向改善：拚行人地獄少7%

▲▼賓士車禍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲112年交通事故件數增加8.1%，30日死亡人數降低1.3%。（示意圖／記者許宥孺翻攝）

記者李姿慧／台北報導

去(112)年整體交通事故統計今(27日)出爐，整體事故件數40萬2926件，不減反增7.2%，受傷人數也增加8.1%，不過30日死亡人數為3023人，下降1.3%，降低5%目標確定未達標，交通部表示，將透過監理、工程、執法、宣導等措施，今年死亡人數目標要降5%，行人死亡降7%。

112年1月到12月交通事故整體統計今出爐，交通部路政及道安司副司長蔡書彬表示，去年整年度交通事故30日死亡人數為3023人，相較111年死亡3064人，減少41人，降低1.3%，但還沒扣除自殺或他殺等死亡，去年實際因交通事故死亡人數有可能會低於3千人。

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蔡書彬指出，去年行人30日死亡人數為380人，相近前一年394名行人死亡，減少14人，降低3.6%。

不過雖然死亡人數下降了，但交通事故件數反增加，蔡書彬坦言，去年交通事故總件數為40萬2926件，相較前一年增加27082件，多了7.2%；受傷人數53萬9535人，相較前一年增加4萬0356人，增幅8.1%。

▲▼112年交通事故統計。（圖／交通部）

▲▼112年交通事故統計。（圖／交通部）

▲▼112年交通事故統計。（圖／交通部）

交通部指出，死亡人數中，不管是機車或是行人、高齡者、酒駕等四大項，其實都是減少的，其中112年的行人、酒駕死亡人數都是歷年最低的。

交通部今也公布今年提升道路安全精進作為，由於行政院通過國家道路交通安全綱要計畫，交通部據以於113年1月訂定「交通部道路交通安全推動計畫」，將從監理、工程、執法、教育宣導及其他等面向，研訂施政規劃重點。蔡書彬表示，今年期望達到整體30日死亡人數下降5%目標，行人30日死亡人數要下降7%。

監理面向部分，交通部表示，今年度考照前駕駛訓練預計補助4萬名，並推動機車道路駕駛訓練名額約2000名，另筆試題庫納入危險感知題型將於6月上線，提升考驗筆、路試鑑別度；並續推動公路公共運輸計畫，偏鄉幸福巴士預約服務希望能成長5%、擴大TPASS，由19縣市增至20縣市，金門及連江縣尚在洽談中，月票希望運量成長3%。

工程面向，交通部指出，推動永續提升人行安全計畫，1內政部國土署、交通部及地方經費共計投入15.93億元，預計改善路口數450處、改善人行道長度10公里、排除人行障礙60處、學校周邊改善25校、非號誌化路口改善1225處。

▲▼交通部路政及道安司副司長蔡書彬。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部路政及道安司副司長蔡書彬。（圖／記者李姿慧攝）

高快速公路將完成11處多事故路段改善、至少完成10處動態地磅站建置、快速公路新增1處地磅站，規劃動態篩檢重型車輛功能；為健全道路交通環境，將建立道路交通安全檢核制度及道路安全檢查表及手冊初稿，亦會推動道路交通標誌標線號誌設置參考指引，及完成該設置規則涉及行人環境部分條文修法。

執法及教育面向，交通部表示，交通違規結案、裁決、移送率將力求達85%以上，另因目前仍有汽機車駕駛人未停讓行人造成事故，交通部持續推動停讓文化2.0計畫，期望至年底停讓觀念達50%以上，行人正確用路觀念知悉度達60%以上、在地化互動式強化宣導高齡交通安全計畫預計宣導1600場次。

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