想避開人潮！他挑1時段衝洗車場「人卻不少」　網爆共鳴：男生才懂

▲很多人傾向自己洗車。資料照，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

對很多人來說，就算關係再親密，仍需要一些私人時間。近日就有網友發文表示，他晚上10時許去自助洗車場洗車，結果卻見不少人早已卡位洗車，難道假日不會想陪妻小嗎？貼文曝光後，不少人都直呼「這就是自由啊」、「洗的不是車，是清閒」。

有網友在PTT的car板上，以「好像不少男生喜歡晚上一個人洗車」為標題發文，提到他日前因為想要避開人潮洗車，所以特別選在晚上10時許到自助洗車場。然而當天前去後，卻發現洗車場已有不少人報到了。

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原PO觀察後發現，現場大多是一個人或是兩個朋友在洗車。此外，因為有不少車都是SUV（運動型多用途車），因此他也推測，車主應該是有家庭的，難道這些男人假日不會想要多陪陪妻小嗎？

貼文一出，不少網友都留言表示，「暫時逃離家庭啊」、「就是不想在家面對老婆小孩才晚上去洗車啊」、「一個人的沉靜時刻，讚」、「只有男生才懂」、「你以後有家庭就知道，一個人的時光多重要」、「有家庭就知道，但我是清晨一個人洗車」、「男人的樂趣啦」、「結婚後真的會很需要一個人的時間，逃離老婆和小孩的碎碎念和抱怨」。

還有網友回應，「晚上洗完回去洗澡剛好睡覺」、「不只洗車，下班車停好窩在車上沉澱很久也是」、「唯一能掌握的只有方向盤了」、「洗車場解決了多少家庭問題你知道嗎」、「晚上沒風、沒太陽，泡泡不會一下就乾」、「真的！我先生就是」。