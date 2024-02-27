燈火輝煌樂音曼妙　台南民族管絃樂團、十鼓擊樂團228登場

▲台南市民族管絃樂團，將與十鼓擊樂團，於2月28日晚間在台灣燈會高鐵燈區，呈現壯盛的音樂盛宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣燈會在台南！配合台南400整體行動，台南最接地氣、最大氣的專業樂團─台南市民族管絃樂團，將與曾獲美國葛萊美獎、獨立音樂獎、台灣金曲獎國內外三大獎項提名肯定的十鼓擊樂團，於2月28日晚間6:05起，在高鐵燈區呈現壯盛的音樂盛宴。

台南市民族管絃樂團由團長黃光佑指揮樂團的音樂家們，以【燈樂交輝】為主題，聯袂演出一系列令人心馳神往的曲目，包括：《金蛇狂舞》、《年年》、《追追追》，由樂團兩大吹管天王陳柏元(笛)、杜豐成(嗩吶)捉對抗衡，追出全新的路子；而電視劇「蘭陵王」主題曲、由五月天唱紅的《入陣曲》也在演出之列；除此之外，還有風靡台日、歌頌平凡英雄面對逆境勇氣的《孤勇者》；反映時光流轉、不斷改變都會風貌的《台北狂想》；後半段，民管以《愛你》和《我無法停止看你》來表達滿滿的愛與祝福；壓軸更以熱鬧溫馨的《鬧新春》掀起高潮，延續年節的歡樂氣息，彼此互祝龍年行大運。

在地的十鼓擊樂團也將帶來磅礡震撼的演出，表演共分兩段，第一段演出曲目：風馳雷掣、雷霆再現、山之喚，第二段演出曲目：鳳邑埤塘、乘風破浪、雷霆交鋒。演出中融合西洋打擊的元素，加上肢體展現出誇大的張力，使演出風格呈現一種原始又現代的獨有特色，將感受到活力四射的影音魅力與震撼，鼓出這美麗的島嶼創造的山海天地，分享台灣豐富的生命力。

文化局表示，無論是笛子、嗩吶、二胡、琵琶、阮咸、揚琴、鼓……等民族管絃樂器，與燈光、舞台、視覺效果等相互輝映，營造出燈樂交輝的美妙氛圍:或是傳創的音樂作品，以在地的題材、風景、多樣化民族擊樂的元素，豐富了傳統擊樂原有面貌，更令大家驚豔原來『鼓』是如此的多元及精彩！也期待大家在2月28日來台灣燈會高鐵燈區主舞台，欣賞2大在地樂團帶來精湛的演出。

【燈樂交輝】18:05─18:25及18:35─18:55

【十鼓擊樂團】20:05─20:25及20:35─20:55