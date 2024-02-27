紀念228 李啟維：文化局應出書紀錄台南228受難者

▲台南市議員李啟維、台南市228關懷協會王克雄博士等人，建議台南市文化局應出書紀錄台南市的228受難者。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

沒有228，就沒有今天台灣的自由、民主及主權獨立，台南市議員李啟維、台南市228關懷協會王克雄博士等人巷，建議台南市文化局應出書紀錄台南市的228受難者。

台南市議員李啟維說，除了少數較有名的受難者，還有很多台南人被害，而不為人知，我們應該保留歷史文獻，記取歷史教訓，也可鼓勵台灣人往前邁進！

王克雄博士以一個受難者家屬身分表示，父親在228犧牲時，他和弟弟王克紹醫師才3歲及1歲，母親強忍228喪夫之痛，扶養他們兄弟長大，讓他們有勇氣追查228真相，了解父親如何受難，這些痛苦外人實在很難了解。政府一直嚴禁討論及紀念228，直到1987年在台南市舉行第一場紀念遊行，才打破228禁忌，可是很多228受難家屬仍然走不出來，絕口不談228。他建議蒐集228時在台南發生的悲慘史實，出書以茲紀念，不要讓人遺忘這麼多位先賢先烈們！

李啟維議員表示，在228發生時，因為湯德章堅持不把名單交出來，在現在的湯德章紀念公園被槍決，從容就義，救了全城的人，但他還是可以聽到有很多不為人知，發生在台南的228慘案及白色恐怖的事情！這幾年在民進黨執政之下雖然通過促轉條例，但是一些公共場合還是可以看到很多228元凶的銅像及名字，表示轉型正義做得不夠徹底，有待加強。隨著時間流逝，一些受難家屬日漸凋零，教育又輕描淡寫，年輕一輩了解困難，這是我們不願樂見的。如果台南市政府能夠出書紀念，有助於後代子孫一窺台南228的寶貴歷史！

李啟維表示，為何以色列能在強敵環伺之下建國，就是記取歷史教訓，他們的學生一定要參觀猶太人被屠殺紀念營。反觀台灣228受難家屬還在陰暗角落獨自哭泣，加害者還活躍在台灣政治舞台，耀武揚威，更要扭曲及掩飾228的真相。不記取教訓，228歷史就會重演，就沒有真正的和平！