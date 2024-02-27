財政召委禮讓黃珊珊？徐巧芯爆被狂抗議　揭「不禮讓更能合作」

▲國民黨立委徐巧芯受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院國民黨團日前表決，授權黨團三長和民眾黨談合作、禮讓一席召委的共識，但此決議卻點燃黨員怒火，國民黨前秘書長李乾龍轟，「被人賣掉，還在幫人家數錢」。藍委徐巧芯今（27日）上午受訪表示，自己也收到不少選民的激烈抗議，民眾黨團總召黃國昌說過，就算藍禮讓召委，未來也不一定會在議案上跟國民黨合作；她個人認為，若召委選舉沒禮讓，雙方合作會比禮讓來的多。

徐巧芯透露，確實在共識營會場談到，很有可能的是財政召委要禮讓給民眾黨的黃珊珊，但昨天很多區域委員都接到抗議電話，自己的選民也都表達反對，希望國民黨保持主體性。

徐巧芯指出，過去在召委選舉部分會去交換是因為席次不夠，必須得跟其他政黨合作，但這次國民黨在每個委員會都能至少爭取到一席召委，這樣的合作是否必要？黃國昌有說，就算禮讓召委，未來也不一定會在議案上跟國民黨合作，作為召委選舉中的合作上，她個人主張禮讓高金素梅，讓全民知道國民黨不會什麼都牢牢抓在手上，或許經過一兩個會期之後，去理解民眾黨後再去談也不遲，該禮讓能禮讓，但要是長遠的合作關係。

徐巧芯續指，經過2024後，選民心中當然很氣，反應也會很激烈，質疑現在藍白合作是能有多緊密？基層還是覺得信任關係是未知數，因此國民黨要保持主體性，未來讓黨員跟選民覺得更信任時，再來談合作與否比較好。

徐巧芯說，假設召委選舉沒合作，但排案與審議還是有合作空間，比方說白營有案子想提的，國民黨也不會惡意不排案，反而是可以共商哪些是可以合作的議題，雙方會更有合作空間；合作方式是什麼？合作方案是什麼？應該要雙贏，若召委選舉沒禮讓，雙方合作會比禮讓來的多，聽起來很弔詭，但實際上運作會是如此。

