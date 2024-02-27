藍傳「禮讓黃珊珊」財委會召委　柯文哲喊尊重：順其自然

記者袁茵／台北報導

立法院2月29日將進行委員會召委選舉，國民黨團預計禮讓民眾黨1席召委，但國民黨立委賴士葆26日爆料，收到LINE通知是要禮讓財政委員會，也就是民眾黨立委黃珊珊所屬的委員會，引發國民黨基層反彈。對此，民眾黨主席柯文哲27日回應，尊重國民黨，一切順其自然。

▲柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

柯文哲27日上午到立法院民眾黨團辦公室開黨團會議，會前針對媒體提問皆未正面回應。會後，被問到國民黨團書記長林思銘說這2天要找柯文哲討論召委，民眾黨團總召黃國昌回應，還是認為改革比位置重要，希望有機會的話，跟國民黨黨團3長針對這個會期可以共同努力、一起推動的優先法案交換意見，至於召委部分就完全尊重國民黨，順其自然就好。

媒體追問，賴士葆爆料要禮讓財政委員會，剛好是黃珊珊所屬的委員會，稍早會議中有無討論此事？黃國昌說，因為沒有相關這方面的訊息，所以還是強調改革比位置重要，台灣人民與社會期待的是民進黨跳票多年的改革法案能儘速通過，正是如此，希望有機會跟國民黨團3長針對會期有共識、可共推的優先法案交換意見。

隨後，柯文哲結束會議時，被問到黨團會議有無討論召委是否接受國民黨禮讓，且獲禮讓對象是黃珊珊？柯文哲表示，這個有討論過，相信民眾黨跟國民黨在現階段，大家應該更需要關注的是立法院開議後，應該優先解決國會改革、司法改革、媒體改革等優先法案，至於召委就是尊重國民黨，一切順其自然就可以了。

▼黃國昌。（圖／記者黃克翔攝）