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獨／台灣身障滑板第一人！　「建中罕病生」拍英語短片IG躍國際　

記者楊惠琪／台北報導

「我是Kevin，我無法站立，今天跟各位分享我如何玩滑板」，17歲的台北市建國中學高二生顧文凱，罹患遺傳性運動感覺神經病變，四肢肌肉萎縮，只能以輪椅代步，卻喜歡挑戰極限運動，用手溜滑板，英語流利的他，製作英語短片放上個人IG，吸引國際網友點閱，還被巴西知名身障滑板選手Daniel Amorinha轉貼。勇敢克服逆境的生命力故事，也獲建中提報角逐本屆總統教育獎。

顧文凱罹患罕見的遺傳性運動感覺神經病變，在11個月大時就病發，四肢逐漸退化，也因為是少見的早發型個案，復健幫助有限，只能減緩退化的速度。從小二時開始，走路經常跌倒流血，開始改坐輪椅，到了小三之後，就再也沒走過路了。但想要自由移動的渴望，一直在顧文凱心中滋長著。

▲建中罕病生顧文凱。（圖／顧文凱提供）

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▲建中罕病生顧文凱用手推地滑板，享受滑板自由。（圖／顧文凱提供）

「只要可以帥，不管身體如何，我都要去嘗試」，挑染著金髮、長相帥氣，兩腳穿著不同顏色球鞋的顧文凱，從國中開始接觸國外身障者的滑板影片，便一頭栽進身障滑板世界，看國外影片學習技巧，從一次次摔得鼻青臉腫、大熱天到陰雨天苦練中，慢慢累積技巧，也在父親幫忙調整與固定滑板工具後，現在上下斜坡、甩尾轉彎、翹板與下階梯等動作，通通難不倒他，他說：「我在滑板中，看到最帥的自己」。

顧文凱說，因為雙腳無法施力，只能用兩手推地滑板，但手腕嚴重萎縮沒有力氣，主要是靠著核心肌群和胸肌等身體部位施力，每次下場練習時，得先在手腕綁繃帶跟護墊，避免擦傷或瘀青，然後坐在滑板上，再把大腿跟腳掌，用皮帶和魔鬼氈固定起來，身體才不會一下子就摔飛。

▲建中罕病生顧文凱。（圖／顧文凱提供）

▲儘管常摔得鼻青臉腫，顧文凱對身障滑板運動仍樂此不疲。（圖／顧文凱提供）

「滑板對我的意義重大，就像給了我一對自由的翅膀，可以自由移動」，顧文凱說，只有在滑板時，他才能感受到真正的「滑板自由」，目前國內身障滑板並不盛行，幾乎找不到同好，所以一開始是帶著不服輸的想法，想要克服障礙學會滑板，現在則是想透過影片，推廣身障滑板，期望讓更多台灣身障者一起體會板上飛翔的樂趣。

顧文凱說，之前只能看國外影片學習技巧，但往往只有動態影像，沒有文字或口語解說，為了讓更多海內外網友看見，決定製作英語版影片，果然吸引很多國際網友點閱、留言與分享，有一次練習影片被國際知名的巴西身障滑板選手Daniel Amorinha轉貼分享，讓他相當興奮。他說，希望自己的滑板影片可以激勵更多人，更期待有朝一日身障滑板也能成為身障者奧運的項目，自己能有機會為國爭光。

▲建中罕病生顧文凱。（圖／顧文凱提供）

▲建中罕病生顧文凱在滑板中，看到最帥的自己。（圖／顧文凱提供）

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