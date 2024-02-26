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企業最愛大學生調查「成大蟬聯第1」　北科大躍技專龍頭

▲台南成功大學18日下午時多，接獲1封網路恐嚇留言，恐嚇引爆遙控炸彈，台南市警方介入查處，虛驚一場。（圖／記者林悅攝，下同 ）

▲成功大學蟬聯企業最愛大學生第一名。（圖／記者林悅攝）

記者楊惠琪／台北報導

大學學測明公布成績，《遠見雜誌》今公布「2024企業最愛大學生調查」，成功大學蟬聯冠軍寶座，台北科技大學則擠下台灣科技大學（今年第3名）成為榜眼，並拿下技專校院龍頭；台大維持第4名，清華大學推進1名、排名第5；私校龍頭以逢甲大學排行第7名表現最佳。

2024年「企業最愛大學生調查」，由遠見研究調查中心電話邀請上市櫃企業、資本額達1億元以上企業及300床以上區域醫院、醫學中心，共2579家，自填網路問卷，最後完訪659份。

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調查顯示，企業最愛大學生前6強，科大和普大呈現五五波，2024年企業最愛的大學生，第1名的成功大學持續霸榜，台北科技大學則超前台灣科技大學成為榜眼，並拿下科大龍頭，第4、5名分別是台大及清大，第6名的高雄科技大學則比去年又進步2名。

至於第7名逢甲則拿下私大榜首，比去年進步3名，也將政治大學擠到了第8名。此外，輔大、中央，則由去年的10名外，分別擠進第9、10名。而私校科大龍頭，則由龍華科技大學拿下，排名第26名。

調查還顯示，有67.1%的企業有雇用今年的大學應屆畢業生，以新人可塑性高為第一誘因；但仍有1/3的企業沒錄用社會新鮮人，主因為專業能力不足、沒合適職缺，顯見不少企業仍期待員工具備即戰力，一到職就能上手。

調查指出，最多企業採提供實習機會預約未來員工，其次則是到校園辦徵才說明會，第3是強化員工福利留才，甚至不乏靠員工口碑引進親友。至於為了攬才，企業會不會願意加薪？結果有63.2%願意，而平均願加幅度為3.33%。整體而言，企業最忌諱社會新鮮人的行為分別為工作態度不佳、抗壓性低以及忠誠度低。

▲2024企業最愛大學生調查。（圖／遠見雜誌提供）

▲2024企業最愛大學生調查。（圖／遠見雜誌提供）※點圖可放大

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