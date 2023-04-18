獨／只剩右小拇指可施力！建中顧文凱滑出生命力　角逐總統教育獎

記者楊惠琪／台北報導

台北市建國中學二年級學生顧文凱，罹患遺傳性運動感覺神經病變，四肢肌肉萎縮，只能以輪椅代步，雙手只剩下右小拇指可以施力，視力也退化到必須用擴視機輔助上課，但課業仍維持好成績、還熱衷身障者滑板運動、拍片當網紅、創立學校社團、為偏鄉學童上英語課，活出比一般高中生更精彩的校園生活，目前已通過本屆總統教育獎初審。

▲建中罕病生顧文凱用手玩滑板，展現堅毅的生命力，獲學校提報總統教育獎。（圖／顧文凱提供）

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「我一直認為自己是一般人，只是剛好坐輪椅而已」，顧文凱說，從小父母就灌輸他，因為身體障礙、行動不便，所以要比一般人加倍努力，才能活出自己的精彩。

顧文凱因雙手嚴重萎縮，只能靠著用右小拇指提筆寫字、左手當肉墊撐住筆桿，一筆一畫寫下上課筆記，但有曾擔任國小教師的媽媽伴讀，學業始終維持好成績，國中畢業不靠特殊加分就考取第一志願建國中學，高中成績類排也一直名列前茅，未來第一志願是台大法律系或財金系。

▲顧文凱雙手嚴重萎縮，只能靠著用右小拇指提筆寫字、左手當肉墊撐住筆桿。（圖／記者楊惠琪攝）

儘管是極重度多重障礙者，顧文凱努力克服身體限制，不但熱衷身障者滑板，拍攝英語教學短片，去年還在校內創立「建中麥研社」，凝聚校內對麥塊（Minecraft）遊戲有熱忱的學生，擔任首屆社長，招生爆滿；英語多益拿到滿分、說得一口流利英語，自願擔任國小偏鄉英語教育線上遠距教學老師，積極參與社會公益活動。

建中校長莊智鈞說，文凱逆境求學的精神，以及燦爛精彩的生命故事，感動許多師長和學生，因而提報參加今年的總統教育獎。

顧文凱說，只要善用優勢，就可以活出生命的最大價值，對他而言，身體障礙反而是一種優勢，因為每當身障的自己，小有成就時都會被「放大」，甚至可以激勵其他人，「所以我特別喜歡嘗試別人認為我不可能做到的事，希望藉此激起更多的漣漪。」

▲顧文凱致力身障滑板運動，受自由移動的快樂。（圖／記者楊惠琪攝）

顧文凱的母親說，文凱就像一般孩子一樣，看到什麼新鮮事都想嘗試，剛開始吵著要玩滑板時，也曾擔心受傷而反對，幾經拉扯後，決定以他意念為主，以「當他的手腳」的概念陪伴著，現在連自己也跟兒子一樣迷上玩滑板。她說，文凱總帶領我們體驗不同的新視界，「他真的是我們家的驚喜，是上天賜予的禮物。」