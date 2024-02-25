閉門共識「召委讓白一席、司法不讓」　資深藍委嘆：被當成細漢

▲國民黨團立法院總召傅崐萁。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／花蓮報導

國民黨一連三日在花蓮舉行「立委研討共識營」，今（25）日上午「立法實務研討會中」，針對立院召委選舉是否禮讓民眾黨，國民黨團舉行閉門投票，資深藍委多持反對意見，新科藍委則多贊同藍白合作；一名不分區藍委批，「新科立委現在舉手贊成，但要到讓出自己委員會召委的時侯，誰願意？」據了解，除了決議禮讓民眾黨一席召委，黨團也有基本共識「司法委員會不讓」。

國民黨團至昨日一連三天在花蓮舉行共識營，總召傅崐萁稍早在立法實務研討會結束後，中午受訪時鬆口，今天黨團會議充分討論達成共識，「會跟民眾黨合作，召委也不排除合作，這兩天會再跟民眾黨溝通」。

國民黨團今上午針對禮讓召委一事舉行閉門投票，先將立委助理等人請出房間，清場後才正式表決。據了解，由總召傅崐萁提問「支持不禮讓的舉手、支持禮讓的舉手」，出席的40幾位立委當中，不禮讓立委約莫10位，支持禮讓人數則多達兩倍，藍委表示，「票差距過大，連數都不用數」，另，傳出有近半數委員沒有投票，黨團書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘基於中立不投票。

一名投票贊成的新科委員說，「仔細想想，其實也才一個會期而已，不需要態度那麼強硬，寸步不讓」，今天的共識就是向民眾黨釋出善意，因為未來很多改革不管藍白之間再多的競爭，案子要過也必須合作，且民眾會認為，法案有過就是有做事，沒過就是沒做到民眾囑託，因此合作是必然的。

另有立委透露，目前尚未正式討論哪個委員會要禮讓，但根據「排除法」，已經確定「司法委員會不讓」，其他都有機會。一名投反對票的資深區域立委則表示，自己相當無奈，但既然多數人認為可以禮讓，那也無話可說，只是哪個委員會可以禮讓？該名委員說，「教育文化委員會可以考慮，本會期重要議題不在其中」。

投下贊成的區域立委則說，最有可能禮讓的屬於正副院長韓國瑜、江啟臣所在的國防外交委員會，「民眾黨的林憶君委員專長是藥理，就算真的禮讓，她又有何能耐？或許成為國民黨的棋子吧！」

不過也有立委直言，雖有共識是授權總召傅崐萁和民眾黨談，但還是要看民眾黨的誠意，都還沒談怎麼可能就直接禮讓，當國民黨被當細漢，「而不管讓哪一個委員會，都會讓外界認為不重視該議題。」

一名先行離席的藍委坦言，自己不贊成藍白合作，但從傅崐萁受訪言談看來，召委選舉合作勢在必行，雖有微詞卻因資歷尚淺不方便多作表態、不願意得罪傅崐萁，「我雖然先走了，但也知道閉門會拒絕投票有一定人數，這難道也不是一種表態嗎？」