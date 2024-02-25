快訊／低溫範圍擴大！「明晨最冷」8縣市防10度以下氣溫

▲強烈大陸冷氣團影響，新竹以北局部地區可能出現10度以下低溫。（圖／記者李毓康攝）



記者陳威廷／台北報導

強烈大陸冷氣團持續影響台灣，中央氣象署發布8縣市低溫特報，其中北北基桃與新竹縣皆達橙色燈號等級，民眾嚴防10度以下低溫，注意保暖。氣象署預報，這波低溫最冷時間可能落在明天清晨，各地氣溫偏冷。

氣象署下午發布低溫特報，新北市、基隆市、臺北市、桃園市與新竹縣達橙色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；新竹市、苗栗縣與金門縣達黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率。

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氣象署預報指出，這波冷空氣最冷時間點落在明天清晨，北部近山區、沿海空曠地區、金門都有達到10度左右或以下的情形，馬祖也可能降到6至7度左右，中部到台南及花蓮也有可能達14度左右或以下低溫，明天各地都會是比較偏冷。

氣象署指出，28日前受冷空氣影響，北台灣整體偏冷，明天低溫12度左右，27、28日逐步回溫；29日晚間下一波鋒面再接近，1日會通過台灣，全台轉成有短暫雨的型態，各地明顯降溫。

此外，明、後兩天北部東半部降雨較明顯，周三、周四水氣減少短暫回暖，3月1、2日再受鋒面影響，全台下雨機率提高，雨勢預計比這波冷空氣明顯。

▲▼未來一周氣象預報。（圖／氣象署提供）