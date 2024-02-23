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一路降溫再冷4天！急凍探11度　下波挑戰強烈冷氣團「全台冰番薯」

▲▼寒流,霸王寒流,冬天,低溫。（圖／ETtoday資料照）

▲冷氣團強襲到下周二，3月出還有一波更強冷空氣挑戰強烈大陸冷氣團。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團一波波，明天(24日)、周日(25日)中部以北低溫13度，下周一再一波冷氣團遞補南下，中部以北、宜蘭低溫再下滑探11度，228下周三回暖，不過3月1日、2日將有更強冷空氣挑戰強烈冷氣團接力強襲，全台將有感降溫。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來一周有大陸冷氣團影響，東北風影響到下周二，其中周日到下周一有一波遞補冷空氣南下，周日到下周二低溫會再低1到2度。

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冷氣團盤據，明天、周日水氣不多，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，桃園以北也有零星短暫雨。

黃恩鴻指出，下周一、下周二另一波冷氣團南下，水氣多一些，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他多雲到晴。

溫度方面，黃恩鴻表示，明天周六到周日，中部以北、宜蘭低溫約13到15度，南部、花東低溫約16到18度；下周一、下周二溫度會更低，中部以北、宜蘭低溫約11到14度，南部、花東低溫15到17度，北台灣整天涼冷。

下周三、下周四大陸冷氣團減弱，氣溫回升，不過清晨仍冷，日夜溫差大，基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，大台北山區及北部山區也有零星短暫雨，其他多雲到晴。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

黃恩鴻指出，3月1日鋒面通過，再有一波大陸冷氣團南下，強度會比下周一、二這波冷空氣強，也有機會挑戰強烈冷氣團，不過後期預報變動仍大，不確性高；北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他多雲到晴。

氣象粉專「觀氣象看天氣」則表示，歐、美模式同步預測，3月2日下周六前後強烈冷氣團來襲；今起到下周二影響台灣的冷空氣強度其實並不是很強，北部、東北部較有感，整天有些涼冷，中南部白天還是有些溫暖，南部甚至有點熱，只有早晚較涼冷。

「觀氣象看天氣」指出，下周一、二冷空氣會再稍增強，溫度會再降低一些，真正對全台都很有感的冷空氣預計於下周六前後報到，預測強烈大陸冷氣團等級，全台氣溫都會明顯下降，3月4日白天起逐漸回溫。

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