元宵後更冷！明入夜再一波降溫「探10度」　下周五強烈冷氣團急凍

▲冷氣團持續影響到下周二，明天入夜後到下周一還有一波有感降溫。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團還沒走，今天(24日)元宵節局部空曠地區低溫下探11度，明天到下周二還有冷氣團遞補南下，影響幅度會更多，周日入夜到下周一北部局部空曠地區低溫有跌破10度機會，下周三天氣轉好回暖，不過下周五到下個周末又有鋒面和強冷空氣，挑戰強烈冷氣團，屆時將變天和大降溫。

天氣風險公司分析師林孝儒表示，從昨天開始受冷氣團影響，北部及東部為陰沉天氣，迎風側有短暫陣雨，背風面中南部為晴或多雲天氣，持續至今仍是這樣天氣型態，不過冷空氣程度今再稍稍減弱，今晨台北測站最低溫14.7度，北部平地低溫仍有11到13度，中南部及東部低溫約14到17度，較昨晨回升，但體感仍有寒意。

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林孝儒指出，今日北部及東部高溫預期為18到20度，低溫14到15度，局部空曠可達11到13度。中南部高溫26到30度，低溫15到19度，局部空曠區約13到14度。

明日至下周二仍有冷氣團影響，林孝儒表示，冷空氣影響幅度會再多一些，氣溫將持續偏冷，與今日類似外，甚至周日夜至下周一北部低溫可降至12到14度，局部空曠平地有10到12度出現，有近10度的低溫機會。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

林孝儒提醒，要到下周二氣溫才有些回升，不過這段期間來說，北部及東北部全日感受涼冷，中南部白天雖然較舒適偏涼，但早晚也有寒意，要注意保暖，北部及東部活動也要記得攜帶雨具。

下周三、下周四將是一周中相對天氣最好的空檔，冷氣團減弱並轉高壓迴流東南風，各地氣溫回升，高溫可回到20度以上，普遍為晴時多雲天氣，僅迎風面的東部偶有些地形降雨，但影響不多。

不過林孝儒表示，接下來下周五至下個周末可能就有較明顯的天氣轉變了，預期將有一道鋒面通過後，伴隨強冷空氣及水氣南下影響，除了北部及東部轉陰雨天外，中南部也將有局部短暫雨機會，並氣溫也將有一波較顯著的降幅，達強烈大陸冷氣團等級機會高。