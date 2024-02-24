強烈冷氣團趕路南下！下周一最凍「低溫墜個位數」 雨區擴3地

▲冷空氣將更強，冷空氣補充南下，下周一挑戰強烈冷氣團，局部空曠地區低溫跌破10度。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

更強冷空氣來了，明天(25日)北部、東北部會更冷，高溫也會降到15度，低溫下探13度，最冷時刻出現在下周一、下周二，冷空氣增強為強烈冷氣團，局部空曠地區低溫跌破10度，雨區擴大北部、東部、中南部山區，下周三228回暖，不過下周五又要變天，鋒面和冷氣團接力殺到，屆時還有一波降雨和大降溫。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天冷氣團強度增強，北部、東北部會更冷，高溫也會降到15到18度，其他地方高溫跟今天類似，花東約20到24度，中南部25到29度；明天低溫還沒有變，中部以北、東北部13到14度，其他地方16到18度。

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明天周日降雨區也會擴大，張承傳表示，明天雨區擴大到大台北、桃園、新竹、苗栗，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨。

下周一、下周二冷空氣更強，張承傳表示，下周一、二低溫再下降，中部以北、東北部低溫約11到13度，其他地方14到16度，高溫跟周日類似，由於下周一、二冷空氣有機會達強烈大陸冷氣團等級，局部空曠地區低溫下探10度以下，明天有機會發低溫特報，另雨區跟周日類似，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星雨。

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署）

下周三、下周四冷空氣減弱，氣溫回升，北部、東北部白天高溫可回到22到24度，低溫雖也有回升但仍偏冷，降雨範圍減少，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北及北部山區有零星短暫雨，不過大台北有機會見到陽光，其他地方多雲到晴。

不過下周五(3月1日)有鋒面通過，後續再有一波冷氣團南下，張承傳表示，屆時水氣會再增多，這波鋒面通過，降雨更明顯，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，中南部平地會不會有雨還要觀察。

張承傳指出，下周六(3月2日)冷空氣目前預報為大陸冷氣團等級，影響各地偏冷，中南部白天高溫也會降到20度左右，北部新竹、苗栗低溫11度，台北市13度，桃園以北約12到13度。