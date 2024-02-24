強烈冷氣團明接力殺到！「探11度」最凍時刻出爐　連3天雨區擴大

▲冷空氣將再增強，明天到下周二挑戰強烈大陸冷氣團等級，下周一清晨最冷。（示意圖／記者宋良義攝）

記者李姿慧／台北報導

冷空氣會更增強，氣象署表示，明天(25日)到下周二溫度會更低，有機會到強烈大陸冷氣團等級，其中下周一清晨是最冷時刻，中部以北、東北部低溫探11度；明天到下周二降雨範圍也會擴大，北部、東半部、恆春半島、中南部山區有降雨機會；下周五將再有一波大降溫，挑戰強烈冷氣團，降雨也會再增多。

中央氣象署預報員張承傳表示，未來一周除了下周三(28日)和下周四(29日)外，其他都在冷氣團影響範圍，屬偏冷天氣型態。

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今天持續受冷氣團影響，北部、東北部天氣偏冷，白天高溫18度到20度，東南部、花東約25到26度，南部有機會到28度。張承傳表示，今天入夜後各地天氣比較寒冷，中部以北、東北部低溫13度，南部、花東低溫約15到16度，中南部日夜溫差大。

▲今天元宵節天氣趨勢。（圖／氣象署）

未來一周降雨趨勢，張承傳說明，今天降雨為基隆北海岸、東半部、恆春半島，有局部短暫雨，大台北山區偶有飄雨，桃園以南多雲到晴；明天到下周二迎風面水氣再度增多，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中南部山區明天到下周二也會有零星降雨，中南部平地到下周二前為多雲到晴。

下周三、下周四冷氣團減弱，降雨範圍縮小，僅基隆北海岸、東半部、北部山區有局部短暫雨，其他地方恢復多雲到晴。不過張承傳指出，下周五鋒面通過、冷氣團再度南下，降雨會增多，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區也會有零星降雨。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

冷空氣強度也上修，張承傳表示，今天受冷氣團影響，北部、東北部整天偏涼，明天到下周二冷空氣再增強，溫度會更低，可到強烈大陸冷氣團等級。

張承傳進一步說明，周日到下周二中部以北、東北部低溫約11到13度，其他地方15到17度，其中下周一清晨將是最冷時刻；白天高溫方面，北部、東北部約16到18度，中南部明天到下周二白天高溫約25度，中南部日夜溫差大。

不過張承傳表示，因這波冷空氣溫度和水氣沒有很配合，高山降雪機會不高。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

下周三到下周四冷氣團強度減弱，溫度回升，各地早晚溫度偏低，白天後北部、東北部高溫約24度，中南部約25度以上。

張承傳提醒，下周五(3月1日)又有一波冷氣團南下，屆時會再有一波降溫，北部、東北部氣溫再度下降，強度跟強烈冷氣團類似，降雨會增多。