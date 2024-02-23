IG小帳「深夜突傳訊息」給大帳：可幫忙嗎？　她嚇壞喊毛

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前發現，她的IG小帳竟在深夜傳訊息給大帳，不過她仔細回想，自己並未傳過這則訊息，而當下應該是在滑手機的狀態。對此，不少網友推測2種可能，其一是小帳被盜，還有另一個是不小心按到，IG內建的罐頭對話。

網友昨在Dcard發文驚呼，「今天早上起床，看到IG大帳聊天室多了一個熟悉的頭貼，結果認真一看是我自己的小帳，昨天半夜傳訊息給大帳？」

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▲小帳傳訊息給大帳。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，很確定自己沒有傳這則訊息，「當下我可能正在滑手機，反正就是還沒睡。呃...有點毛但也怕是被盜，有人遇過這個狀況嗎？」

對此，不少網友認為，可能是小帳被盜，「趕快改密碼，然後大帳也有可能被駭」、「被盜，他會給妳連結，進而盜用妳的LINE」、「被盜，我剛經歷過一樣的」、「是被盜，我朋友前陣子遇到自己女兒密他哈哈哈哈哈，女兒才9個月」、「我之前是小帳自己在凌晨4點多打給別人好幾通電話，超可怕」、「我有遇過，應該是詐騙！可以到反詐騙版『Line輔助認證』，趕快改密碼然後設定雙重驗證喔」。

▲網友猜測，有可能是按到罐頭訊息。（圖／翻攝自Dcard）

不過，也有人推測，「妳大帳是不是有在賣東西之類的，這句話很像IG跟商家檔案聯絡的預設訊息」、「應該是自己按到喔～我小帳最近也會飄出這個，一按就送出了」。

另外，還有網友忍不住打趣道，「好像我國中看的恐怖小說情節，最後主角跟小帳使用者交換身份，永遠困在網路裡」、「問他要幫什麼忙」、「問一下是要幫什麼忙，可以確定是被詐騙集團盜用還是鬼」、「可能是第二人格想聊天」。