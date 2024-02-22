帳戶突多500元　台南男「有錢就領出來花」慘關1年2個月

記者黃翊婷／綜合報導

女子A去年因誤信不實廣告，匯款500元至詐騙集團提供的帳戶，事後發覺上當，氣得報警並決定提告。而帳戶主人馬姓男子聲稱自己不知情，只是因為帳戶裡面有錢，就領出來花用，但他的說詞並未獲得台南地院法官採信，日前被依以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處有期徒刑1年2個月。

▲馬男明知帳戶內多出一筆不明匯款，還跑去ATM提領並花掉。（示意圖／記者周宸亘攝，非本案當事人。）

判決書中記載，A女去年2月間在瀏覽IG時誤信不實廣告，以為有居家賺錢的管道，於是透過LINE與「業者」聯絡，對方聲稱要先支付押金避免棄單，她便匯了500元至指定帳戶，後來發現遭到詐騙，隨即前往警局報案。

而帳戶主人馬男到案之後辯稱，自己確實在A女匯款隔天前往超商領錢，一共領了1萬3000元，但他不認識詐騙集團，也不知道被害人為什麼要匯款給他，只是「因為有錢就提領出來花用」，他的帳戶應該是被盜用了。

然而，台南地院法官認為，馬男自稱沒有將帳戶、金融卡交給他人使用，若此話屬實，詐騙集團又是如何取得他的帳戶資料，況且若是帳戶遭盜用，一般人發現帳戶內突然多出一筆錢，必然會感到困惑，接著報警或聯絡銀行處理，不可能明知錢不是自己的，還領出來花用殆盡。

法官表示，由此可見，馬男不僅提供帳戶給詐騙集團使用，自己應當也是詐團成員之一，考量到他始終否認犯行，犯後態度不佳，但此案被害人僅損失500元，最終依以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，累犯，判處有期徒刑1年2個月，全案仍可上訴。