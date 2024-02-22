綠委都開砲批打詐不力　要政院「打詐專法」本會期就送進立法院

▲邱志偉批評政府打詐不力。（圖／邱志偉國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

詐騙層出不窮，近年社群網站詐騙以及名人遭冒名問題嚴峻，卻經常檢舉求助無門，社群帳號下架緩慢，導致國人受騙金額年年創高。民進黨立委邱志偉今（22日）召開記者會批評，連他個人的臉書、IG都遭冒用，跟社群平台檢舉卻都無法下架，強調政府應重視三大問題，分別是社群廣告上架、刑事局檢舉平台加強宣導、行政院打詐專法儘速送達立法院，並要求政院1個月內具體答覆。

邱志偉表示，根據刑事局統計，2023年一整年民眾網路受詐的財損就高達39.8億元，相較於2022年，幾乎是年成長近一倍。雖然，2023年政府已經修正《證券投資信託及顧問法》，並且經由立法院三讀後，社群平台加大力道下架違法冒名以及投資詐騙廣告，但遭冒名的案例仍然居高不下。

邱志偉強調，目前數發部及刑事局雖然已經與社群平台合作，加大打擊力道，但下架數雖多卻遠遠趕不上上架的速度，甚至是名人冒名問題，社群平台顯然上架前缺乏判斷能力，政府必須要和社群平台加大合作，並在技術上共同協作，從上架源頭管制才是正辦。

邱志偉也批評，在檢舉平台上，政府的宣傳溝通不夠。刑事局雖然已在去年6月，已有設立165詐騙網，但外界多不知道到此檢舉平台，顯見刑事局宣傳成效不彰。邱呼籲，應該要將檢舉平台曝光度強化，並至臉書投放，利用關鍵字投放，只要有相類似的投資相關廣告，下方應該要有警語以及附上刑事局165防詐騙的檢舉連結。

邱志偉說，雖然行政院政委羅秉成，已召集法務部、警政署、數發部等單位研擬打詐專法，但目前卻仍未見到版本。由於本屆立法院三黨不過半，法案協商難度將更高，立委邱志偉呼籲行政院，應當在本會期就將相關版本送立法院審查，越早協商通過，人民權益才能有保障。

邱志偉強調，台灣這幾年經濟復甦，股市也確實不斷創新高，但不應該讓這樣樂觀的投資環境成為詐騙溫床。邱也提出三項建議：第一、政府應要求社群網站廣告上架應更嚴謹，加大源頭管制，第二、刑事局檢舉平台應該加強宣導，加大社群投放增加民眾求助管道，第三、行政院「打詐專法」應盡早提出版本，本會期就該送立法院審查，讓專法可以盡早公布上路。