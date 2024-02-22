很久沒戶外直播！爆乳實況主「徒步環台重拾勇氣」：謝謝支持

▲凱蒂來台徒步環島。（圖／翻攝自IG／kiaraakitty）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前新加坡Twitch爆乳直播主凱蒂（Kiaraa Kitty）來台開直播，宣稱要用21天走遍台灣，還多次在IG貼文，曬出在台灣各地拍下的自拍美照。她21日用中、英語發文，分享忐忑心情，坦言很久沒有戶外直播，很擔心已經沒能力，不過很高興現在又鼓起勇氣，謝謝大家支持她的直播。

凱蒂昨（21）日在IG貼出自拍照，文中直呼，「我已經很久沒有真的去做外出直播了，因為擔心自己沒那能力。我非常高興我終於鼓起勇氣，又真心去做外出直播❤謝謝大家！你們支持我的直播，我非常感激！」文末還下了一個「#台灣」的hashtag。

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另外，她今天下午發限動告知要多休息一天，預計明天8點開始直播，會從員林走到彰化。事實上，凱蒂1月又因為新冠肺炎的關係，暫停工作好一陣子。休息一陣子宣布回歸，在過年期間來台，展開徒步環台的企劃，宣布要在21天內從恆春走到台北101。

據了解，凱蒂在X（原推特）上自封「Kiki 大奶妹」，在IG上自稱「台灣最愛的大奶妹」，因作風大膽而備受爭議，甚至遭Twitch九度封鎖。她去年1月在台北某夜市大啖美食，身穿粉色爆乳胸罩，一邊直播一邊吃香腸，還發文大讚「台灣香腸真好吃」，被判定出現裸體或性暗示畫面，遭Twitch官方暫時封鎖頻道。去年4月在南韓旅遊時，則因為穿著太清涼，幾乎快要露出胸部，遭警方攔下勸導，被母國網友砲轟破壞新加坡名聲。