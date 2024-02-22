「失蹤」港男被逮畫面曝！來台當車手跑透透　取款18次被抓了

▲港男來台當詐團車手遭逮。（圖／左，翻攝自臉書；右，記者張君豪翻攝）

記者張君豪、劉人豪／台北報導

香港31歲男子陳林華，1月9日跟家人說是來台旅遊參加撲克大賽、看籃球比賽，隨後卻失聯近一個月，家屬以及友人PO網急尋，沒想到陳男竟是假觀光來台，實際上是擔任詐騙集團面交車手，日前取款時遭到警方逮捕，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦，台北地方法院裁定羈押。

▲陳姓車手帶回警所。（圖／ 文山二警分局提供）

▲警方日前逮到取款的詐團2成員。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，日前接獲民眾報案，稱受邀加入股票投資Line群組，群內假投顧老師、成員刻意營造獲利假象，致其誤信陸續投入逾千萬元，後續發現無法出金，始驚覺受騙上當報警處理。警方獲報後立即成立專案小組，經檢視詐騙集團與民眾對話紀錄，發現詐團謊稱欲出金須再繳所得稅600餘萬元，始驚覺受騙上當遂報警處理，在警民通力合作下，要求被害人假意與詐團成員配合於約定地點交付剩餘款項，並部署警力埋伏，待其與被害人面交款項時立即上前盤查逮捕假冒投顧專員陳、蔡2嫌。

▲▼陳男為持短期30天簽證的港籍人士，以觀光旅遊名義短期入境擔任面交車手。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示，逮捕陳、蔡2嫌後，於背包內查扣2萬7300元、現金收款收據、識別證、印章及手機等證物，據瞭解其中一名陳男為持短期30天簽證的港籍人士，以觀光旅遊名義短期入境擔任面交車手，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦，台北地方法院裁定羈押。

▲警方逮捕陳、蔡2嫌後，於背包內查扣2萬7300元、現金收款收據、識別證、印章及手機等證物。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，陳男來台後失聯，家屬以及友人都PO網協尋，沒想到是來台擔任詐騙集團車手，日前要取款時遭警方逮捕，當時陳男身上還有空白收據、使用假名的公司識別證等物，除了在台北取款外，還在高雄、花蓮、淡水、台中等地進行面交，收款次數達18次以上。