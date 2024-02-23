母女3人吊風扇下死亡「丈夫被捕」　恐怖命案大馬警方朝謀殺調查

▲馬來西亞發生一起母女三人吊死於家中風扇的命案。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／編譯

馬來西亞森美蘭州芙蓉市日前發生一起人倫悲劇，一名34歲女子與她2名年幼女兒19日在家中被發現吊斃於風扇下，由於警方在現場找到死者遺書，研判因家庭問題輕生。警方表示，死者丈夫案發當天曾打電話給鄰居，隨後才由鄰居報案，丈夫隔天雖遭逮捕，但未被認為直接涉案，警方後續將以謀殺罪條文繼續追查。

根據馬來西亞媒體中國報報導，這起悲劇案件發生在森美蘭州汝來（Nilai）一個印度裔家庭， 森州冷京警局19日上午9時25分接獲一名巫裔（馬來裔）男子報案電話，稱有婦女與2名女童吊死於風扇，陳屍住處。

汝來警區主任阿都馬烈警監表示，此案是由死者丈夫通知鄰居，再由鄰居打電話向警方報案，死者為34歲女性與她3歲和6歲的女兒，根據在現場找到的遺書，死者透露出於家庭問題尋死。

據報導，一名不願透露姓名的鄰居受訪時說，女性死者性格開朗，與街坊鄰居關係良好，見面時會互相寒暄，她也經常帶女兒在屋外騎腳踏車玩樂，但或許是因為外出工作，平時很少看見她的丈夫，而案發後鄰里之間都相當震驚，甚至有鄰居傷心到難以入睡，眾人都在等待警方調查結果。

母女3人的解剖報告21日出爐，死因為頸部因懸掛受壓迫致死。阿都馬烈警監也表示，20日凌晨1時已經逮捕了平時擔任技工的30多歲死者丈夫，當天也將他帶往芙蓉推事庭申請延扣，獲批准扣留4天，並將於23日進行調查。

阿都馬烈警監說，警方後續將援引馬來西亞刑事法典第302條文（謀殺）進一步釐清此案，但他也呼籲外界不要對案情過度揣測，以免影響調查。

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