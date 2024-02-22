越南校花檢察官性愛片外流　失婚丟工作！長官逼辭職理由曝光

▲鄧黎瓊江雖然未承認自己外流性愛影片，但仍因此被迫辭職。（翻攝X@AnneiGu、@quanglinhtx）

圖文／鏡週刊

24歲的越南檢察官鄧黎瓊江（Dang Le Quynh Giang）因出眾外貌備受矚目，一度曾活躍於社交媒體，高調分享日常生活。然而去年疑似流出性愛影片，引發社會譁然，儘管她並未明確回應是否是影片內的女主角，然而最終仍因此丟了工作。

綜合外媒報導，鄧黎瓊江曾是河內檢察大學法學院校花，不僅成績優異，還曾參選全國法律系正妹選拔賽，讓她聲名大噪，儘管最後她未能進入前20名，仍大大提升知名度。鄧黎瓊江當時受訪曾表示想多參加才藝表演，藉此提升自己的外在形象和內在魅力，不想虛度青春。平常她也常在社群分享美照，畢業後當上檢察官，因甜美、亮麗外表而吸粉無數。

然而，去年10月卻在網上流傳一段15分鐘性愛影片，「檢察官瓊江片段」「當今最傑出的女孩」等關鍵字成為網路熱搜，影片內容顯示一名年輕女生與男人在酒店開房間滾床，引發社群熱議，不少網友甚至狂求「上車」，索要影片連結。

對此，鄧黎瓊江未曾明確回應影片中的女主角是否是她，然而檢察長依舊以影片中男人並非鄧黎瓊江的老公，藉此指控她出軌，迫使她辭去檢察官職位，還與老公離婚。

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