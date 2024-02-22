　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

YTR嗨砸6400多萬買房「鼓勵年輕人」　大馬房仲踢爆：根本在騙！

▲▼YTR嗨砸6400多萬買房「鼓勵年輕人」　卻被房仲爆料：根本用租的。（左圖／翻攝YouTube@Isa Isarb；右圖／翻攝Facebook＠Ishaq Marazi ）

▲伊薩布宣布砸重金買下別墅，卻被踢爆根本只是用租的。（左圖／翻攝YouTube@Isa Isarb；右圖／翻攝Facebook＠Ishaq Marazi ）

記者吳美依／綜合報導

馬來西亞YouTuber伊薩布（Isa Isarb）拍片宣布，買下一棟價值970萬令吉（約新台幣6407萬元）的別墅，希望藉由自己的成就，鼓勵更多年輕人邁向成功，卻被房仲踢爆涉嫌造假、欺騙粉絲。對此，他表示只是銀行程序還沒跑完，還反控對方誹謗。

Lobak Merah、星洲網等外媒報導，伊薩布在YouTube擁有257萬訂閱，宣布買房的最新影片也累計82萬次觀看，內容不僅記錄他向房仲交付現金、簽署文件的畫面，還帶領粉絲一起「開箱」新居，展示豪華裝潢與各項設施，很快就在社群媒體引發熱議。

不過，房地產經紀人馬拉奇（Ishaq Marazi）卻發文表示，他透過網路及同業等管道調查，竟然發現這是一場騙局，別墅屋主開價980萬令吉（約新台幣6473萬元），而且根本還沒有出售，目前正在出租狀態，房客正是伊薩布。

馬拉奇發文披露以外，還附上對話紀錄及房地產資料佐證。他指出，伊薩布擁有數百萬粉絲，其中大部分都是青少年或年輕人，如今不僅欺騙大眾，甚至「公然宣揚賭博」，只為了過上奢華生活。

不過，伊薩布也對此進行反擊。他解釋，由於自己想要早點搬進去住，但購屋的銀行流程尚未跑完，才會先透過租屋的方式處理。他批評，馬拉奇應該詢問真正經手這起物件的房仲，而非發文誹謗他人。

►年收上看200多億！地表最強YTR「MrBeast」自稱不有錢　原因曝光

budak budak sekarang bila tanya nanti besar nak jadi apa. nak jadi influencer/youtuber kaya raya tak perlu amik spm pun...

Ishaq Marazi 發佈於 2024年2月19日 星期一
ET快訊
日本「開放女性參加」裸祭登場！搶撫摸神男　激情畫面曝
爆篠崎泫交往Toyz「勾搭別人男友」　女星：被抓包後分手又復
女優當眾開腿「上下晃動」太性感　被趕出健身房
快訊／海港餐廳被點名進致癌辣椒粉　漢來發聲明
快訊／台南環球水泥管線破裂！　大量水泥灰外洩...白茫一片畫
228只放1天！一票喊讚「補班更討厭」　1類人卻嘆：無奈
快訊／堂本剛突刪光IG　宣布「離開30年傑尼斯」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本「開放女性參加」裸祭登場！爭相搶奪撫摸神男　激情畫面曝光

新加坡兄妹亂倫！媽放任兒子性侵女兒　判關4年半

YTR嗨砸6400多萬買房「鼓勵年輕人」　大馬房仲踢爆：根本在騙！

女優當眾開腿「上下晃動」太性感　被趕出健身房委屈：只是在運動

烏東要城失守！美前防長：俄軍已突破戰爭僵局　前線發動進攻

iPhone進水「千萬別插入米缸」！蘋果警告恐弄壞　正確乾燥法曝光

與武裝份子槍戰4隊員慘死　男身上「iPhone意外擋住子彈」救命

日科技業「學歷迷思」爆歧視！　高材生揭底層真相

普丁政敵納瓦尼死法悽慘！　他曝「一拳斃命」重擊心臟導致身亡

機上廁所驚見「飛機會爆炸」炸彈威脅　美國200人客機急轉降

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

【EP.1】超好上手！神器加持　短今DIY基本功全通關

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

夏克立現身反駁毆打黃嘉千　激喊：從來沒有！她們在騙

桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

晚安小雞惹錯人 台商：沒被槍斃謝天謝地｜20240221 ET午間新聞

日本「開放女性參加」裸祭登場！爭相搶奪撫摸神男　激情畫面曝光

新加坡兄妹亂倫！媽放任兒子性侵女兒　判關4年半

YTR嗨砸6400多萬買房「鼓勵年輕人」　大馬房仲踢爆：根本在騙！

女優當眾開腿「上下晃動」太性感　被趕出健身房委屈：只是在運動

烏東要城失守！美前防長：俄軍已突破戰爭僵局　前線發動進攻

iPhone進水「千萬別插入米缸」！蘋果警告恐弄壞　正確乾燥法曝光

與武裝份子槍戰4隊員慘死　男身上「iPhone意外擋住子彈」救命

日科技業「學歷迷思」爆歧視！　高材生揭底層真相

普丁政敵納瓦尼死法悽慘！　他曝「一拳斃命」重擊心臟導致身亡

機上廁所驚見「飛機會爆炸」炸彈威脅　美國200人客機急轉降

主人剛出門上班！回頭見愛貓「貼窗喪氣低頭」　悲傷貌惹萬人心疼

大寮版農16首度推公辦都更　將引資百億元蓋捷運宅

日本「開放女性參加」裸祭登場！爭相搶奪撫摸神男　激情畫面曝光

好運從好孕開始！花蓮全方位照護婦幼　安心孕育下一代

森鉅入主創業家兄弟　每股16.65元公開收購約60%股權

IKEA絕版品出清5折起　TOP5超值激省家具一次看

緝毒犬寶寶也來上！動物行為專家「開6大課」提升執勤犬生活福祉

陸歌手開巡演　硬是要寫「中國台北」！留言傻眼刷一排：他誰

台灣世界展望會60週年！38.6萬國外兒童、15萬國內兒童受助

凱基人壽攜手World Gym、奇美醫療體系　與客戶一起舞動幸福人生

貪吃歐告拜地基主堅守供桌！　眼神緊盯雞腿：我排第1個喔

國際熱門新聞

飛機沒「第4、13、14、17排座位」原因曝

這款「監視器」爆安全漏洞　陌生人家中畫面隨便看

情侶「大頭貼機內」吞吐　路人扯布簾全曝光

辦公室淪砲房　男女「前後衝刺」超嗨

校花檢察官爆性愛片　長官逼辭職下場淒涼

騎電動滑板車闖紅燈！日女被大巴撞死

韓國醫院之亂數千醫師集體請辭！一文看始末

女優「上下晃動」太性感　被趕出健身房委屈

納瓦尼死法悽慘　「一拳斃命」重擊心臟身亡

公園長椅活春宮！　小情侶疊坐激戰

新加坡被擠爆！　陸客還沒玩就「破產」

輝達盤後股價大漲　黃仁勳：AI觸及臨界點

市場靜待輝達財報　美股互有漲跌

路透社：伊朗提供俄羅斯400枚飛彈

更多熱門

相關新聞

網美控百萬網紅掐頸硬上　靠一句你GG好小逃生

網美控百萬網紅掐頸硬上　靠一句你GG好小逃生

大陸古董評鑑網紅「聽泉尋寶」在抖音平台擁有超過665萬名粉絲，21日被曝和一名女直播開房時，因長相太醜被嫌棄，最後企圖硬上對方。社交軟體21日瘋傳幾張對話紀錄，正妹直播主疑似和朋友吐槽稱，與「聽泉尋寶」開房遭硬上，她靠著一句「你雞巴好小」趁機脫困。對此，「聽泉尋寶」也在直播中回應此事。

校花檢察官爆性愛片　長官逼辭職下場淒涼

校花檢察官爆性愛片　長官逼辭職下場淒涼

印尼數位平台須向新聞媒體付費　8月生效

印尼數位平台須向新聞媒體付費　8月生效

育兒網紅Ruby Franke虐童遭判刑

育兒網紅Ruby Franke虐童遭判刑

AI影片生成模型Sora出世　內容創作者憂失業

AI影片生成模型Sora出世　內容創作者憂失業

關鍵字：

東南亞要聞別墅Ishaq MaraziIsa Isarb網紅YouTuber

讀者迴響

熱門新聞

黃正音要離婚了　老公爆出軌「400人見過」：婚後很忙

名醫清晨衝產房接生　護理師突道歉：我會被罵死

淫魔富少李獄中連3年參賽　2024燈會拿下特優

台南3女7男大風吹群交趴　淫媒情侶檔遭判刑

郭書瑤「E級巨胸被磨蹭」畫面曝光

Toyz遭爆女友是篠崎泫　本人親揭真相

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　網扒證據：還穿情侶鞋

聯結車停路邊BMW猛撞　駕駛慘死

帳戶突多500元　台南男要關1年2個月

正妹熱舞「失誤露出」遭Twitch停權　粉絲哭了

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

廣州大橋遭貨櫃船撞斷！巴士等多車落水

兄妹魔鬼行程主播媽挨轟　電視台回應

海洋館潛水員沉水底亡！遊客隔玻璃盯看10分鐘：以為假人

更多

最夯影音

更多
男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出
夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面