食安專報終於拍板　柯建銘指藍違憲、白亂搞：難怪柯P都凍未條

▲三度朝野協商終於拍板食安專報。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

台糖豬肉瘦肉精風波成為朝野攻防議題，立法院長韓國瑜22日第三度召集朝野協商，在藍綠白共識下，拍板邀請行政院長陳建仁23日食安報告。民進黨立院黨團總召柯建銘直言，一個食安問題，卻成2個在野黨的「黨安」問題，傅崐萁提違憲臨時會、黃國昌不顧議事規則亂演一通，理不直，氣壯無比，「難怪柯P（柯文哲）都凍未條了。」

瘦肉精風波延燒，民眾黨主席柯文哲日前受訪時稱「不用想也知道就是實驗室污染」，對於食安專報始終喬不攏，他也表示，花一、兩個小時討論就知道，卻吵到要不要開臨時會？簡單的事簡單解決，「民進黨為什麼要養案？」搞不好是在搞誘敵深入，國民黨則在鬧。

對於食安專報一波三折，柯建銘表示，2月23日終於可以登場了，從台中市食安處2月2日過年前公告檢驗出「西布特羅」瘦肉精，全國譁然，明眼人看出應是實驗室汙染，是個案。

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柯建銘也評價另外兩位黨團總召表現，他點出，國民黨團總召傅崐萁2月7日召開記者會，主張2月17日開臨時會，後被譏違憲，馬上急下車，道歉是因黨工「誤植」，議處之，又見「余文」，又於開議日提出變更議程，改為專案報告，後又撤案。

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柯建銘也指出，民眾黨團總召黃國昌輸人不輸陣，大作秀、博聲量演出，2月19日朝野協商獨排眾議，2月20日不要專案報告，2月21日要加開院會專案報告。

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柯建銘指出，民進黨立法院黨團於開議日提案，請韓國瑜召集朝野協商，23日改專案報告，黃國昌才趕緊於2月20日下午四點半召集朝野協商，不顧議事規則亂演一通，卻下不了車。22日又把逕付二讀本須朝野協商，冷凍一個月，議事規則的責任推給本黨。

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柯建銘批評黃國昌，收不了場，下不了台卻說是「退讓」，如當年蔣介石被毛澤東追打，講成「轉進」，其實一句話「認輸、道歉」有這麼困難嗎？「傅」可「黃」不可乎？「這過程，今天的朝野協商直播，窘態百出。」

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對於議事攻防過程，柯建銘直言，一個再簡單不過的程序協商3分鐘可解的食安專報，卻被國民黨、民眾黨搞成如此，佩服黃總召卻可連演三天，實屬天才，聲量雖大，卻不守議事規則，理不直，氣壯無比，自欺欺人，觀眾都走了，猶唱獨角戲，「難怪柯P（柯文哲）都凍未條了。簡單事情，簡單處理就好了，否則8席變成無影響力的少數，一語道破。」

柯建銘表示，立法院朝野攻防，才拉開序幕而已，3月4日以後委員會開始，法案、政策的攻防才是問政重點，才是真功夫，不是作秀表演可充數的、可一路演下去的，慎之！