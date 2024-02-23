陳建仁食安報告出爐！　食安問題由馬政府時「系統性」轉為「個案性」

▲行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

歷經3度協商後，立法院將在23日邀請行政院長陳建仁針對「民進黨政府執政八年台灣食安問題總檢討」提出專案報告，並備質詢。根據行政院送抵立院的書面資料，陳建仁提到，台灣曾發生多起系統性食安事件，總統蔡英文推動「食安五環」後，已由「系統性」轉為「個案性」；而日前驗出西布特羅屬單一檢體事件，國內豬肉供應鏈尚無風險，盼各界重拾食安信心。

陳建仁在報告中表示，食品安全是國人最關注的民生議題，然而台灣過去曾經發生多起重大食品安全事件，從民國2008年發生奶粉違法添加三聚氰胺事件、2011年發生塑化劑污染食品事件、2013年發生違法添加化製澱粉事件、2013至2014年發生油品混充與違法添加銅葉綠素事件等，嚴重衝擊國人健康及消費者信心，甚而影響經貿發展及國家形象。

「這些重大食安事件在食品產業稱為系統性事件。」陳建仁說，往往食品鏈的上游到下游都嚴重受到影響且發生於相同業別的多家業者，樣態包含使用摻偽或低價偽劣品作為食品原料，或添加不法化學物質，因此，不可作為食用原料，或不可用於製造食品之化學品流入食品供應鏈之中。

其中，因涉攙偽或假冒判決有罪者，多達15件；因涉「添加未經中央主管機關許可之添加物」判決有罪者，共計12件。

陳建仁說，為了有效重建食安管理體系，挽回消費者對台灣食品的信心、社會對食品產業的信賴，總統蔡英文於2016年就任後，積極推動「食安五環」政策，將食安管理面向，擴大到環境保護、上游的農業安全生產、下游的銷售賣場與餐飲衛生安全等層面。並且開發科學與資訊技術，以及加強檢調參與打擊不法。

在整合許多相關部會的資源，以及產業、民間各界的共同努力之下，積極推動食品安全管理政策之革新，近年來食安事件已從「系統性」逐漸轉為「個案性」問題。

陳建仁指出，食安五環政策是整合跨部會食品安全管理的權責與資源，結合產業自律、政府管理及民間參與三方力量，建立自農場至餐桌的食品安全體系。

陳建仁說，食安五環政策推動期間，雖仍發生少數系統性食安事件的挑戰，如2017年雞蛋檢出芬普尼，並自2018年起將芬普尼列為雞蛋常態檢測項目；2018年發生業者回收不良蛋品重製液蛋販售，違規產品迅速下架回收銷毀。

2023年進口液蛋原產地標示爭議之7家業者，刻由檢調單位偵辦中，相關產品並無流入市場。政府在事件發生後均立即啟動追溯追蹤機制，在短時間內排除風險，確保市售產品安全無虞，我國食安管理體系已有顯著進步。

陳建仁強調，蔡政府的食安五環政策從各個面向加強食安管理，近八年來已顯著降低系統性食安事件的發生，雖仍偶發不法情事，但透過跨部會及地方政府協同合作，已提升整體應變處理食安效率，降低影響層面。

驗出西布特羅屬單一檢體事件 國內豬肉供應鏈尚無風險

針對近期台中市政府抽驗台灣糖業股份有限公司國產「梅花肉片」檢出西布特羅（Cimbuterol）事件，陳建仁說明，本案研判屬於單一檢體問題而非系統性事件，為了讓民眾安心，政府以嚴謹的態度審慎應處，已責請衛福部與農業部邀集相關專家學者進行行政調查，由農業部調查養殖階段與屠宰階段，衛福部調查販售階段與檢驗階段，盤點各階段操作可能的污染風險。

有關西布特羅流向查核，陳建仁說，財政部提供2022年至2024年2 月6日西布特羅進口業者共計4家，衛福部在接獲財政部提供業者之名單後，即前往查核，4家業者已說明產品用途作為實驗室標準品，銷售下游為 12 家地方政府衛生局及12 家民間檢驗機構。

陳建仁強調，食品安全是不分黨派，也是全民共同關切的民生議題，過去8年雖然遭遇許多挑戰，然而蔡政府有效強化食安管理體系，重建國人以及全世界對臺灣食安的信賴，而食安的維護以及持續提升，是朝野共同的目標，也需要全民共同攜手來努力，讓我們彼此勉勵。