女被放進屍袋長達5小時　「突然復活動起來」嚇壞太平間人員

▲被醫生宣判死亡的女子突然動了起來。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

瓜地馬拉醫院傳出離奇「復活」事件，一名女子被太平間工作人員發現，裝在屍袋中長達5個小時的她突然動了起來，嚇得立即傳喚醫生、送回急診室治療，然而經過多次急救後，又第二次被宣告身亡。

事件18日發生在瓜地馬拉當地醫院San Juan de Dios General Hospital，從網路流傳影片中可看到，一名被醫生判定已經死亡的女子，裝在屍袋長達5小時後突然動了起來，嚇得醫護人員緊急把她放在病床上，一邊大喊「她還活著、她被放在太平間」，一邊推回急診室急救。

Una joven mujer fue declarada fallecida en el Hospital San Juan de Dios, enviada a la morgue y posteriormente regresada a la emergencia, debido a que tenía movimientos y aparentemente aún respiraba. pic.twitter.com/3meLM4SOtH — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) February 18, 2024

醫院發言人表示，這名女子被送來醫院時生命情況不穩定，有嚴重營養不良的跡象，且患有癲癇和腦性麻痺等病史，「經過30分鐘的急救後，宣布她死亡，並將遺體送到太平間」。

被判定已經死亡的女子，5小後由於身體不由自主抖動，被太平間人員發現人還活著，又被送回急診室治療，雖然醫生嘗試許多方式試圖挽救她的生命，但使用監測儀器確認無法偵測到任何呼吸與腦部活動，於同天第二度宣判已經身亡。