52歲女嚴重燒傷慘死　家人悲痛送火化「屍體突然睜眼復活」

▲女在被火葬前突然復活。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

印度52歲女子布吉(Bujji Aamma)在家遭遇火災，嚴重受傷後被認為已經死亡，沒想到家人預計將她送去殯儀館火化時，躺在靈車中的她突然睜開眼睛，在被火葬幾分鐘前「復活」。

來自印度奧里薩邦布拉赫馬普爾(Berhampur)的52歲女子布吉，1日在家中遭遇火災，導致她半身嚴重燒燙傷，在醫院簡單接受治療後，由於家裡經濟狀況不佳，無法將她送到其他醫院接受進一步治療，返家幾天後突然閉上眼睛，再也沒有醒來。

布吉的54歲丈夫帕洛(Sibaram Palo)認為妻子已經死亡，便安排靈車將妻子的遺體送去殯儀館火化，沒想到就在遺體即將被火化幾分鐘前，布吉突然睜開眼睛。

陪同坐靈車的女子K Chiranjibi表示，當時火葬要用的木材已經堆好，沒想到死者突然復活，把她嚇了一大跳，「我們一開始發現時非常害怕，因為以前從來沒遇過這樣的事」。

靈車司機薩胡(Khetrabashi Sahu)表示，當天早上9時他從布吉家中接到遺體，並前往殯儀館，沒想到半個小時後又接到通知，說要把布吉送回家中。火葬場工作人員表示，由於當地民眾為親戚舉辦火化儀式不需要死亡證明，只有外地人需要，才會發生這起事件。