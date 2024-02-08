邦交再傳警訊！瓜地馬拉恐不穩　外交部：對瓜國重申邦誼堅實表歡迎

▲外交部長吳釗燮。（圖／外交部提供）

記者鄭佩玟／台北報導

近日我邦交國鬆動傳言不斷，立法院副院長江啟臣昨表示，總統蔡英文8年任期將至，任內受到中國影響，不少友邦相繼與我斷交。今年1月13日大選後，友邦諾魯隨即與我國斷交，另一個傳出岌岌可危的更是我現存最大邦交國瓜地馬拉，若再惡化恐怕將跌至個位數。外交部今（8）日回應，對於瓜地馬拉外交部重申與中華民國（台灣）邦誼堅實的立場表示歡迎。

外交部表示，期待台瓜兩國持續在自由、民主等共享價值及長期友好合作的基礎上，深化各層面的合作與交流，共創兩國人民最大福祉。

江啟臣指出，邦交國鬆動是一直都有的消息，蔡政府過去執政8年掉了10個邦交國，目前剩下12個，「退群率」45.5%，幾乎是一半都快退群，若再加上目前兩個岌岌可危的國家就相當令人憂心，像最近傳出的瓜地馬拉，是我現存最大邦交國，人口1798萬，跟我也有一定貿易關係，雖瓜國僅說想跟北京發展經貿，但在目前兩岸關係岌岌可危情況下，會不會進一步危及邦交，是大家非常關心的。

江啟臣表示，所以外交團隊、國安團隊不要真的去過年假，外交是沒有假期的，國安也沒有假期，應上緊發條，面臨所有可能發生的狀況，做好因應，這跟近期食安工作一樣，國安食安都沒有假期，民意機關也會盡力監督把關。

江啟臣提到，赴陸旅行團近期停招，這就說明兩岸對話的重要性，像近期北京公布M503航線，這些都顯示兩岸要有對話及交流，若兩岸關係好，就可以透過對話方式，把相對敏感的調整或政策先讓對方知道，若當中有疑慮，起碼能先透過對話預防傷害；過去馬政府任內其實也有提出該航線，但就因為對話機制，當時也就避免刺激兩岸關係，所以這都顯示，兩岸沒有對話與交流，即便對民眾有利政策都推不下去。

另外，有關國安會前秘書長蘇起出書批評前總統馬英九，江啟臣認為，這也不是罵，而是蘇發表個人意見，馬辦也有回應說馬英九有看完整個內容，並感謝蘇過去在自己任內襄助國安事務；蘇在國安及國際安全上的專業，他都願意聆聽，現在也都在拜讀他的書，尤其兩岸局勢與區域環境真的值得關心，接下來的賴政府也應做好相關準備。

