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瓜地馬拉總統首發聲　將同時加強與台灣、中國關係

▲▼瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）。（圖／路透）

▲瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）今年1月宣誓就職後，該國與台灣的關係屢傳不穩，他8日回應，瓜地馬拉將加強與中國大陸、台灣的關係，儘管政府意圖與中國大陸建立更緊密的經濟聯繫，但無意與台灣斷交。

根據《路透社》報導，阿雷巴洛自上任以來首次公開重申與台灣的關係，他表示政府不會改變方針，「我們沒有在做選擇。」他說，「與台灣的外交關係，還有對中國的貿易關係都會繼續發展。」（Diplomatic relations are with Taiwan and with the People's Republic of China there are trade relations that will continue to develop.）

報導指出，瓜地馬拉是少數幾個仍與台灣保持正式外交關係的國家之一，阿雷巴洛自1月上任以來，就誓言要結束國內腐敗，並與中國大陸建立關係，這也增加了該國犧牲與台灣邦交的可能性。

瓜地馬拉外長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）本周表示，該國正在考慮與中國接觸，以發展正式的貿易關係；反對派則要求馬蒂內茲對此說法作出澄清。

瓜地馬拉外交部7日發出聲明指，將繼續承認台灣是一個獨立的國家，「兩國有著89年的歷史和兄弟關係。」未來將持續加強與中華民國（台灣）的外交關係、合作與友誼。

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瓜地馬拉台灣邦交

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