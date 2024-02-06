瓜地馬拉想同時和台灣大陸「當朋友」　陸外交部：只接受一中

▲瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）接受路透專訪表示，正考慮和中國發展正式貿易關係，但仍打算維持與台灣的現有邦交關係。大陸外交部6日回應，希望瓜地馬拉新政府順應歷史大勢和時代潮流，儘早做出符合瓜地馬拉國家和人民根本和長遠利益的正確決斷。

路透社報導，馬蒂內茲受訪表示，瓜地馬拉正考慮要和中國發展正式貿易往來，但仍希望維持與台灣之間的現有關係。馬蒂內茲說，「我們會以目前的層級繼續和台灣合作。但總統（阿雷巴洛）已經提出，不能忽視中國所代表的力量和權勢。」

馬蒂內茲接著說，「我們有興趣與他們（中國）展開接觸並試著發展某種貿易關係。」他表示，有可能會成立「貿易利益辦公室」，協助瓜地馬拉產品進入中國市場。

2月6日，大陸外交部發言人汪文斌主持例行記者會。汪文斌回應，「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，是中國同包括瓜地馬拉在內的所有國家開展合作的根本前提和政治基礎。」

汪文斌指出，全世界已有183個國家同中國建立外交關係，充分表明堅持一個中國原則，是國際大勢、人心所向、大勢所趨。希望瓜地馬拉新政府順應歷史大勢和時代潮流，儘早做出符合瓜地馬拉國家和人民根本和長遠利益的正確決斷。