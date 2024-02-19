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查看寵物監視器發現「女兒叫別人爸爸」　男測DNA崩潰：真的被綠

▲▼攝影機,監視器,偷拍。（示意圖／達志影像）

▲男透過寵物監視器，意外發現驚人秘密。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名男子用寵物監視器察看家中情況時，意外發現妻子抱著女兒和一名陌生男子視訊，而且還要女兒叫對方爸爸，懷疑被戴綠帽的他後來決定測DNA，果然證實女兒不是他親生，讓他非常崩潰。

英國《每日郵報》報導，34歲男子帕森斯(Rob Parsons)和妻子於2021年聖誕節訂婚，並於隔年生下一名女兒，結婚後他一直以為自己的家庭十分幸福美滿，沒想到透過寵物監視器意外發現妻子外遇。

帕森斯表示，2023年6月他在工作時，因為獨自帶孩子去看醫生的妻子一直沒有消息，擔心家中情況，便用手機查看家中寵物監視器畫面，結果看到妻子抱著8個月大女兒在和一名男子視訊。

帕森斯表示，「我一打開鏡頭，就看到妻子坐在地上Facetime，身上抱著女兒，一直和視訊對象說『謝謝爸爸昨天幫你買的禮物』、『你給爸爸看過你的禮物了嗎』，我看了那段影片大約有100多遍」。

帕森斯氣得和妻子對質，妻子原本辯稱因為孩子還小，才會把「所有男人都叫做爸爸」，誇張理由讓他無法接受，幾天後去測DNA進行親子鑑定，確定女兒真的不是親生。

帕森斯獲得結果後立即搬家，目前暫時住在爸媽家中，後來他詢問妻子好友才發現，原來妻子婚前便與一名男同事外遇，2人的關係已經3年以上，而事發至今他一直無法見到女兒，「我非常想念她，如果能見她，我願意做任何事情，但我可能再也見不到她了」，目前仍與妻子分居中。

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